Adhara und ioBuilders fusionieren zu einem weltweit führenden Anbieter von Blockchain-basierten Softwareprodukten und Dienstleistungen für Finanzinstitute

Adhara und ioBuilders haben sich zusammengeschlossen, um einen führenden unabhängigen Anbieter von Blockchain-basierten Softwareprodukten und Dienstleistungen für Finanzinstitute zu bilden. Das neue Unternehmen mit Hauptsitz in London ist profitabel, verfügt über 120 Beschäftigte im Vereinigten Königreich, Spanien, Südafrika sowie Singapur und erwirtschaftet jährlich zweistellige Millionenbeträge. Das Unternehmen bietet eine vollständige Produktpalette für digitale Zahlungsmittel, Token-basierte Kreditvergabe und Wertpapiere an und unterstützt Finanzinstitute beim Übergang vom Proof-of-Concept zur Produktion.

Das 2018 gegründete Unternehmen Adhara leistet weltweit Pionierarbeit bei digitalen Zahlungs- und Abrechnungssystemen in Echtzeit. Das 2018 gegründete Unternehmen ioBuilders hat tokenisierte Finanzplattformen für regulierte Institutionen weltweit bereitgestellt. Beide Unternehmen waren frühe Anwender der Distributed Ledger Technology (DLT) für Unternehmen, mit einem starken Fokus auf Ethereum-basierte Plattformen für Unternehmen. Diese Technologien – darunter Ethereum, Hyperledger Besu und Hedera Hashgraph – sind aufgrund ihrer Reife, der Tiefe des Ökosystems und ihrer Fähigkeit, die Anforderungen von Finanzinstituten an Skalierbarkeit, Datenschutz sowie Interoperabilität zu erfüllen, zu einer Grundlage für regulierte Systeme für digitale Vermögenswerte geworden.

Das neue Unternehmen wurde bereits öffentlich mit führenden globalen Finanzinstituten wie Santander, BBVA, Deutsche Bank, UBS, DTCC, IDB, Lloyds, Allfunds und Renta 4 Banco sowie mit Finanzmarktinfrastrukturen wie SIX/BME und Fnality und Ökosystemakteuren wie Partior, Garrigues, Deloitte, Fireblocks, Ownera und Hedera in Verbindung gebracht. Mit Niederlassungen in EMEA, Amerika und Asien sind die Plattformen – einschließlich DC Commander, DC Issuance sowie Asseto Markets – in Produktion und unterstützen Anwendungsfälle von der Ausgabe von Deposit-Token und Stablecoins bis hin zu tokenisierten Darlehen, Fonds, Anleihen sowie Aktien.

Adhara ist der Softwarepartner von Fnality, dem ersten kommerziell genutzten digitalen Großhandelgeldsystem. ioBuilders hat Blockchain-basierte Systeme für die Abwicklung, den Zahlungsverkehr sowie den Fondsvertrieb zur Verfügung gestellt. ioBuilders ergänzt dies durch aufsichtsrechtliche Plattformen für digitale Kreditvergabe und tokenisierte Wertpapiere, die von führenden Banken, Vermögensverwaltern und Finanzmarktinfrastrukturen in ganz Europa genutzt werden.

Carlos Matilla, Geschäftsführer von ioBuilders, übernimmt die Rolle des Geschäftsführers des fusionierten Unternehmens. Peter Munnings, Mitbegründer von Adhara, wird Betriebsleiter und Adhara-Gründer Julio Faura übernimmt die Rolle des Vorsitzenden.

„Dies ist ein entscheidender Moment für die Finanzindustrie", sagte Julio Faura, Geschäftsführer von Adhara. „Mit den Banken und Finanzmarktinfrastrukturen, die über PoCs hinaus in die Produktion gehen, ist die Reife von digitalen Zahlungsmitteln und digitalen Vermögenswerten deutlich. Adhara und ioBuilders sind zusammen der führende Ethereum-Anbieter für Unternehmen, der seinen Kunden hilft, in diesem digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein."

Carlos Matilla, Geschäftsführer von ioBuilders, sagte: „Die Zusammenführung von Adhara und ioBuilders ist ein großer Schritt nach vorn. Durch die Kombination bewährter digitaler Zahlungsmittel mit realen Plattformen zur Tokenisierung von Vermögenswerten und umfassender Erfahrung bei der Bereitstellung schaffen wir für Finanzinstitute einen Partner aus einer Hand, der den Übergang von der Pilotphase zur Produktion ermöglicht sowie die Einführung von DLT vorantreibt."

Diese Transaktion folgt auf Adharas Serie-A-Runde unter der Leitung von Yabeo und Force Over Mass Capital, mit Beteiligung von ConsenSys und anderen.

„Als eines der ersten Inkubationsprojekte bei Consensys Mesh erkannte Adhara das Potenzial, TradFi zu verändern, früher als die meisten anderen. Indem wir sie mit ioBuilders zusammenbringen, sind die kombinierten Talente und Produkte gut positioniert, um von der neuen Bankenordnung zu profitieren, die jetzt die Macht von Stablecoins, tokenisierten Einlagen und grenzüberschreitenden Zahlungen sieht", sagte Joe Lubin, Mitbegründer von Ethereum und Vorsitzender von Consensys Mesh. „Wir freuen uns auf die zukünftigen Partnerschaften mit Adhara, die gemeinsam unser Ökosystem und die Effizienz unserer Kunden erweitern werden."

Gerrit Seidel, General Partner von Yabeo, fügt hinzu: „Das fusionierte Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Bank-zu-Bank-Blockchain-Technologie und wird in den nächsten Jahren die etablierten Anbieter von Bankensoftware ersetzen."

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

