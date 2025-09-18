Schwarz Digits

Ganzheitliche, KI-gestützte Cyber Security Plattform: Schwarz Digits, XM Cyber und SentinelOne vertiefen strategische Partnerschaft

Neckarsulm (ots)

Strategische Partnerschaft für eine ganzheitliche Sicherheitsplattform: Schwarz Digits, SentinelOne und XM Cyber bieten gemeinsam eine KI-gestützte 360-Grad-Sicherheitsplattform für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.

Sicherheitsallianz mit technologischer Spitzentechnologie: Das gemeinsame Angebot verbindet die SecOps-Lösungen von SentinelOne mit der CTEM von XM Cyber und schafft eine Sicherheitsplattform auf höchstem technologischen Niveau.

Unmittelbare Reaktion auf die Risiken Künstlicher Intelligenz: Die Partnerschaft antizipiert die erheblichen Cybersicherheitsrisiken, die mit dem fortschreitenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz einhergehen.

Souveräner Schutz, bereits beim ersten Großkunden im Einsatz: Die neue Lösung ist auch auf Schwarz Digits' souveräner europäischer Cloud STACKIT verfügbar. Sie ist bereits bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe im Einsatz.

In einer Zeit, in der organisierte Cyberkriminalität Schäden in Rekordhöhe verursacht und hybride Gefahren Lieferketten bedrohen, reichen isolierte Sicherheitsmaßnahmen mit bis zu 80 verschiedenen Lösungen pro Organisation nicht mehr aus. Zum Schutz kritischer Daten und Prozesse benötigen Unternehmen sowohl eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie als auch eine zentrale Sicherheitsplattform, die den gesamten Angriffszyklus abdeckt. SentinelOne, Schwarz Digits und XM Cyber vertiefen ihre strategische Partnerschaft und bieten Unternehmen und Organisationen jeder Größe eine KI-gestützte 360-Grad-Sicherheits-Suite an.

Leistungsstarke Kombination: Ganzheitliche, KI-gestützte Suite für High-End-Schutz

Diese gemeinsame Lösung besteht aus der KI-gestützten Sicherheitsplattform von SentinelOne, die Endpunkte, Server und Cloud-Umgebungen schützt, Cyberangriffe in Echtzeit abwehrt, Schwachstellen automatisch behebt und beim Management von Sicherheitsvorfällen unterstützt. Hinzu kommen die Lösungen von Schwarz Digits: die Continuous Exposure Management Platform von XM Cyber, die kontinuierlich Schwachstellen über die externe und interne Infrastruktur hinweg identifiziert, verknüpft und eine effiziente Behebung ermöglicht. Die Plattform hilft Unternehmen auch dabei, KI-Komponenten, deren Nutzung und die dadurch entstehenden Risiken zu identifizieren und abzubilden. Diese Informationen werden in die Angriffsgraph-Analyse der Plattform integriert, um zu zeigen, welche Risiken die größte Gefahr darstellen. Zusätzlich überprüft der Omniac App- und API-Dienst von Schwarz Digits, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen oder Passwörter im Deep- , Dark- oder Surface Web aufgetaucht sind, und trägt so zum Identitätsschutz von Unternehmen und Verbrauchern bei.

Noam Erez, CEO und Mitgründer von XM Cyber: „Intelligente, integrierte Plattformen sind die Zukunft der Cybersicherheit. Sie schaffen Klarheit und ermöglichen entschlossenes Handeln. Zwischen den einzelnen Sicherheitsmechanismen eines Unternehmens gibt es Lücken, in denen sich Angreifer bewegen. Wir schließen diese Lücken.“

Tomer Weingarten, CEO und Mitbegründer von SentinelOne: „Wir befinden uns in einer neuen Ära des Cyberkriegs, in der KI gegen KI kämpft. Dafür benötigen wir autonome, KI-gesteuerte Verteidigung, die Bedrohungen in Echtzeit neutralisieren kann. Um das zu erreichen, können wir nicht nur einzelne Endpunkte betrachten. Wir müssen alle Sicherheitsdaten in einem einzigen Kontext zusammenführen. Die Schwarz Digits-Lösungen stärken unsere Plattform dahingehend enorm. “

Souverän geschützt: Neue Sicherheitsplattform auf der deutschen Cloud STACKIT

XM Cyber bietet den immer aktuellen Überblick aus der Sicht des Angreifers. Es zeigt genau, wie ein Angreifer kritische Assets kompromittieren könnte. SentinelOne liefert Spitzentechnologie zur Erkennung und Abwehr dieser Angriffe in Echtzeit. Durch die Kombination dieser Fähigkeiten können Sicherheitsteams die Zusammenhänge zwischen potenziellen Risiken und aktiven Bedrohungen herstellen. Das macht die Abwehr von Cyberangriffen effizienter und schneller und bietet ein neues Level an Sicherheit. Die ganzheitliche Lösung ist auch auf der souveränen Cloud STACKIT von Schwarz Digits verfügbar. Das bietet vollständige Datensouveränität auf höchstem Datenschutz- und Sicherheitsniveau. Für europäische Unternehmen ist eine vollständig souveräne Sicherheitsplattform essenziell. Das CTEM von XM Cyber ist bereits seit einiger Zeit auch auf STACKIT verfügbar. Durch das Hosten von SentinelOnes führender SecOps-Plattform auf STACKIT erhalten europäische Kunden Zugang zu weltweiter Spitzentechnologie auf souveräner Basis.

Erster Kunde: Die Unternehmen der Schwarz Gruppe

Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits: „Cybersicherheit ist ein integraler Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung – sowohl für die Unternehmen der Schwarz Gruppe als auch für die digitalen Lösungen, die wir als Schwarz Digits anbieten. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Kunden und uns selbst noch besser zu schützen. Mit der strategischen Partnerschaft mit SentinelOne entwickeln wir den europäischen und globalen Markt für Cybersicherheit weiter und bieten souveräne Alternativen an.“

Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits: „Mit dieser Partnerschaft erreichen wir die nächste Entwicklungsstufe der Cybersicherheit, die für Gesellschaft und Wirtschaft dringend nötig ist. Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln grundlegend – sowohl für diejenigen, die sich schützen, als auch für die Angreifer. Unsere Partnerschaft ist ein starkes Signal an alle Unternehmen, die sich im Zeitalter der KI angemessen schützen wollen – und dies souverän und nahtlos.“

Als eine der weltweit größten Handelsgruppen verfügen die Unternehmen der Schwarz Gruppe über ein umfangreiches IT- und OT-Umfeld - mit mehr als 14.200 Filialen, weltweiten Produktionsstandorten und 595.000 Mitarbeitern. Dadurch bieten sie ein ideales Umfeld für die Anwendung und Skalierung neuer IT-Lösungen. Die Schwarz Digits-Lösungen werden zunächst in der eigenen umfangreichen Umgebung getestet, ausgerollt und optimiert. Erst wenn sie für die eigene Umgebung optimal funktionieren und einen wirklichen Mehrwert schaffen, bieten sie diese am Markt an.

Über SentinelOne

SentinelOne ist eine führende KI-gestützte Cybersicherheitsplattform. Basierend auf dem ersten ganzheitlichen Data Lake stellt SentinelOne intelligente, datengesteuerte Systeme bereit, die selbstständig denken, Komplexität reduzieren, Risiken antizipieren und sich eigenständig weiterentwickeln. Führende Unternehmen – darunter Fortune 10, Fortune 500 und Global 2000 Unternehmen sowie prominente Regierungen – vertrauen SentinelOne.

Über SchwarzDigits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Zu Schwarz Digits gehören 8.000 Mitarbeiter der Marken Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, omniac, Lidl e-commerce, Kaufland e-commerce, Schwarz Media und mmmake.

