Suter Inox AG

Die Suter Inox AG erweitert ihr Spülen- und Beckenportfolio mit neuen Bedien- und Ventilvarianten für mehr Flexibilität

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Die Suter Inox AG erweitert ihr Spülen- und Beckenportfolio mit neuen Bedien- und Ventilvarianten für mehr Flexibilität

Mit einer weiteren wegweisenden Erweiterung ihrer innovativen Ab- und Überlauftechnik setzt die Suter Inox AG neue Massstäbe in der Küchentechnologie. Die bewährten Modellreihen Linero, Daneo und Vantis mit Ablauf Typ M werden nun um die neue, aussergewöhnliche Ventilausführung Tipo Desino ergänzt. Darüber hinaus erweitern die Linero-Modelle ihre Vielfalt der Ablaufausführung Typ M, zusätzlich mit obenliegendem Sieb. So bietet die Suter Inox AG seinen Kunden noch mehr Flexibilität – ohne Kompromisse bei Design und Funktionalität.

Tipo Desino – Verdeckter Ablauf mit manueller Bedienung für ein modernes, reduziertes

Küchendesign

Die neue Variante Tipo Desino ergänzt das Sortiment um eine manuelle Bedien- und Ventillösung für den verdeckten Ablauf mit untenliegendem Sieb und vervollständigt damit das Angebot.

Desino steht für modernes Design, herausragende Hygiene und eine exzellente Ablaufleistung. Der verdeckte Ablauf mit untenliegendem Sieb überzeugt durch seine elegante, flächenbündige Gestaltung und bietet gleichzeitig funktionale Mehrwerte: Speisereste werden im untenliegenden Sieb unsichtbar gesammelt, was sowohl die Hygiene fördert als auch die Reinigung erheblich vereinfacht. Mit der neuen Tipo Desino-Variante wird nun auch eine manuelle Bedienung integriert, die noch mehr Flexibilität und Komfort bei der Nutzung bietet. Die 3 Ablaufpositionen: Arbeitsposition, Stauposition und Reinigungsposition werden per Fingertipp bedient.

Tipo Desino – auch mit schwarz matter DEC-Beschichtung erhältlich

Tipo Desino ist auch in der besonders edlen, tiefschwarzen DEC-Oberflächenbeschichtung in matter Ausführung erhältlich. Optisch harmoniert er perfekt mit schwarz matten Armaturen und den Granitspülen Linero Cristadur in der Farbe Puro. In der täglichen Anwendung ist er durch die wasser- und schmutzabweisende Beschichtung besonders komfortabel. Wasser perlt ganz einfach ab, ohne Spuren zu hinterlassen.

Linero und Linero Cristadur – Neuer eleganter Siebeinsatz erweitert das Angebot an Bedien- und Ventilausführungen für Ablauftyp M

Bei der Ab- und Überlauftechnik geht es um das vollendete Zusammenspiel zwischen Ästhetik und innovativer Funktionalität. Neu sind jetzt auch alle klassischen Ventilvarianten wie Tipo, Raumspar und TouchFlow mit obenliegendem Sieb verfügbar. Zum Start wird die komplette Modellreihe Linero zusätzlich damit ausgerüstet. Die klare Linienführung der Becken in Kombination mit den passenden Ventilbestandteilen verleiht dem Ganzen eine harmonische und moderne Optik.

Auch das Linero Cristadur Becken profitiert von dieser Erweiterung: Die neuen Ventilteile sind optional mit DEC-Beschichtung erhältlich und bieten eine perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktion.

Mit diesen Innovationen unterstreicht die Suter Inox AG einmal mehr ihre Kompetenz in der Entwicklung hochwertiger, massgeschneiderter Lösungen für die Küche. Funktionalität und Design gehen dabei Hand in Hand – für Küchen, die die Zukunft im Blick haben.

Mehr Informationen finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 78 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Jennifer Müller Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 27 jennifer.mueller@suter.ch / media@suter.ch suter.ch