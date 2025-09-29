bop Communications

«KochBar»: Die etwas andere Koch-Talk-Show mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori

Bild-Infos

Download

Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori mixen auf Joyn und in SAT.1 Schweiz nicht nur Rezepte und Drinks, sondern auch Humor, Herz und überraschende Momente. Es warten prominente Gäste, schräge Spiele und Karaoke-Highlights – Unterhaltung mit Geschmack garantiert!

Online anschauen

Ab 05. Oktober

«KochBar»: Die etwas andere Koch-Talk-Show mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori

Zürich, 29. September 2025 – Ab dem 05. Oktober lädt «KochBar» auf Joyn und in SAT.1 Schweiz wieder zum aussergewöhnlichen Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori. Das Duo serviert nicht nur Rezepte und Drinks, sondern auch ehrliche Gespräche, schräge Spiele und wilde Karaoke-Momente. Mit prominenten Gästen, einer grossen Portion Herz und Humor und jeder Menge kulinarischer Kreativität wird die Bar zum Treffpunkt für Unterhaltung der besonderen Art.

Wenn Kochen auf Konversation trifft, ist wieder «KochBar»-Zeit. Die Show ist eine kurzweilige Mischung aus Kochsendung, Talkrunde und Late-Night-Show. Während Fabian Zbinden mit innovativen Vegi-Gerichten überrascht und Salar Bahrampoori in seiner Doppelrolle als Barkeeper und Gastgeber Drinks mixt, entlocken sie ihren prominenten Gäste-Duos neue Geschichten, persönliche Einblicke und jede Menge Lacher: Die Comedians Cenk Korkmaz und Charles Nguela, Sara Leutenegger und Nadia Damaso, Schwingerkönig Chrigu Stucki und Ex-Skistar Mauro Caviezel, die Comedians Sandro Galfetti und Nadia Goedhart, sowie Gülsha Adilji und Olivia El Sayed und die Rapperinnen Gigi und Cachita sind in der zweiten Staffel als Gäste mit dabei.

Live-Spiele, spontane Einlagen und ein DJ-Set machen die Show zum bunten Erlebnis.

„Ich habe mich bereits sehr auf die Produktion der zweiten Staffel gefreut: Spannende Gäste in Kombination mit neuen Food- und Drinkkreationen bilden für mich die Basis für eine gute Zeit – das ist uns auch diesmal wieder gelungen.» fasst Fabian Zbinden die zweite Staffel zusammen.

Der vertraute Umgang von Salar Bahrampoori und Fabian Zbinden schafft eine lockere Atmosphäre, in der sich auch die Gäste direkt wohlfühlen. Ideale Rahmenbedingungen also für gute Gespräche mit Herz und Humor. „Für mich ist es mehr wie ein Treffen mit Freunden als eine klassische Kochshow. Begegnungen stehen im Zentrum, das macht «KochBar» für mich so einzigartig.“, ergänzt Salar Bahrampoori.

«KochBar» wird von Lidl Schweiz unterstützt. Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl ist überzeugt: «Fabians frische Art zu kochen, aber auch sein gutes Gespür für Menschen passen hervorragend zu unseren Werten. Durch «KochBar» hebt er die klassische Kochshow auf ein neues Level und spricht dadurch ein aufgeschlossenes, humorvolles Publikum an.»

Produziert wird «KochBar» von der Filmgerberei. Regisseurin Noemi Aeschlimann erwähnt die positive Stimmung am Set: "Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel «KochBar» waren ein echtes Heimspiel: Trotz aller Hektik fühlte es sich an wie ein gemütlicher Abend unter guten Freund:innen. Und genau dieses Gefühl soll auch in der Sendung spürbar sein."

Der unterhaltsame Late-Night-Koch-Talk wird ab dem 05. Oktober bei Joyn und ab dem 12. Oktober jeweils sonntags um 19.55 Uhr in SAT.1 zu sehen sein.

SENDUNGSÜBERSICHT

Folge 1: Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

Ab 05.10. bei Joyn, am 12.10. in SAT.1 Schweiz

Zum Auftakt wird’s wild und witzig: Cenk Korkmaz und Charles Nguela bringen Comedy-Energie in die «KochBar». Bei Emmentaler-Tofu und Rösti-Waffeln trifft Heimat auf Humor – mit platzenden Ballons, aufgeschlagenen Eiern und einem legendären Victory Dance.

Folge 2: Familie & Freundschaft mit Sara Leutenegger und Nadia Damaso

Ab 12.10. bei Joyn, am 19.10. in SAT.1 Schweiz

Sara Leutenegger und Nadia Damaso sprechen über Freundschaft, Familie und Erfolg. Dazu gibt es Marroni-Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter und Bloody Mary. Jugendfotos im Spiel «Das sieht man doch!» sorgen für Lacher und persönliche Einblicke.

Folge 3: Ziele & Motivation mit Chrigu Stucki und Mauro Caviezel

Ab 19.10. bei Joyn, am 26.10. in SAT.1 Schweiz

Schwingerkönig Chrigu Stucki und Ex-Skistar Mauro Caviezel sprechen ffen über Rücktritte, Durchhaltewillen und neue Ziele. Auf den Tellern: Alpen-Mac & Cheese mit Trüffel und zum Trinken Old Cuban. Eine Folge über Träume, Entscheidungen und Motivation.

Folge 4: Unsicherheit & Vertrauen mit Sandro Galfetti und Nadia Goedhart

Ab 26.10. bei Joyn, am 02.11. in SAT.1 Schweiz

Die Comedians Sandro Galfetti und Nadia Goedhart erzählen, wie sie sich gegenseitig den Rücken stärken. Zum Essen zaubert Fabian Auberginen-Involtini mit Zitronen-Ricotta und Salar serviert eine feurige Mezcalita. Als Finale wird gemeinsam gesungen.

Folge 5: Glauben & Hoffnung mit Gülsha Adilji und Olivia El Sayed

Ab 02.11. bei Joyn, am 09.11. in SAT.1 Schweiz

Gülsha Adilji und Olivia El Sayed philosophieren über Gott und die Welt. Fabian verwandelt Popcorn in Falafel, Salar mixt einen Mate Mule, und beim Spiel «Malen, Ctl. D» zeigt Fabian sein Zeichentalent. Tiefgründig, überraschend und energiegeladen.

Folge 6: Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita

Ab 09.11. bei Joyn, am 16.11. in SAT.1 Schweiz

Die Rapperinnen Gigi und Cachita feiern Erfolge und erzählen von bereits erfüllten Träumen. Dazu gibt es Breakfast-Burritos, ein Tanzduell und einen Karaoke-Showdown. Ein krönendes Staffelfinale mit Power, Beats und ganz viel Female Energy!

FABIAN ZBINDEN

Fabian Zbinden gehört zu den bekanntesten Gesichtern der jungen Schweizer Kochszene. Der 38-Jährige prägt mit seiner Kreativität und seinem unternehmerischen Spirit weit über die Küche hinaus. Seine kulinarische Laufbahn startete im renommierten Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken, führte ihn nach Florida und bis nach Hollywood, wo er in Robert De Niros Restaurants Stars wie David Beckham und Madonna bekochte.

Nach Jahren auf internationalen Bühnen ist Fabian heute mit eigenen Projekten als Unternehmer aktiv – von innovativen Food-Start-ups bis hin zu Lifestyle-Formaten. Für das Schweizer Fernsehen begeisterte er bereits als Gesicht von «SRF bi de Lüt» im Foodtruck, bei SAT.1 in «Foodventure» in Vietnam und in der deutschen Ausgabe von «Die Höhle der Löwen».

Mit der neuen Staffel seiner Kochshow «Kochbar» bringt er nun erneut frische, überraschende Rezepte auf den Bildschirm – authentisch, nahbar und immer mit einem Hauch Weltküche.

SALAR BAHRAMPOORI

Salar Bahrampoori ist ein iranisch-schweizerischer Moderator, Journalist und diplomierter Schneesportlehrer. Auf-gewachsen in Chur, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für das Skifahren.

Mit 21 Jahren begann seine Medienkarriere beim Musiksender VIVA Schweiz. Im Jahr 2013 wechselte er als Moderator und Reporter von «G&G – Gesichter und Geschichten» und dem Automagazin Tacho zum SRF. Aufsehen erregte er im Jahr 2019 mit der zweiteiligen DOK-Serie «Salars Reise zu seinen iranischen Wurzeln».

2020 übernahm Salar Bahrampoori gemeinsam mit Fabienne Gyr die Moderation der Samstagabendsendung «SRF bi de Lüt – Live». Salar ist wieder vermehrt unternehmerisch tätig. Er hat kürzlich seine Hundesitting App “ Liesl” auf den Markt gebracht.

Bildmaterial herunterladen

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit JOYN lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.

Über die Filmgerberei

Die Filmgerberei GmbH ist eine Filmproduktion mit Sitz in Zürich und hat sich seit der Gründung im Jahr 2008 zu einem führenden Schweizer Unternehmen im Bereich Werbe- und Unternehmensfilm entwickelt. Im Jahr 2014 kam die Entwicklung und Produktion von unabhängigen Doku-, Spielfilm- und Serien-Formaten hinzu. Seither hat die Filmgerberei unter anderem die Schweizer Late Night Shows «Deville» sowie «Die Sendung des Monats», die Roger Federer Doku «The Reunion» auf Netflix und den Oscar-nominierten Kurzfilm «Ala Kachuu» produziert. Die Filmgerberei pflegt eine Kultur der Inspiration und des gemeinsamen Wachstums. Hauptantrieb für ihr filmisches Schaffen sind Vielfalt, gesellschaftliche Relevanz, neue Perspektiven und die Förderung von Talenten.

MEDIENKONTAKT

bop Communications GmbH Mara Ittig Seestrasse 356 | 8038 Zürich medienstelle@bopcom.ch

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Jacqueline Sasse Limmatstrasse 275 | 8005 Zürich jacqueline.sasse@seven.one