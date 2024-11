Panta Rhei PR AG

Air France verbindet Paris-Charles de Gaulle mit Orlando (Florida) ab dem 21. Mai 2025

Vier Direktflüge pro Woche mit dem Airbus A350-900

Mit attraktiven Anschlussverbindungen ab ZRH, BSL, GVA

Orlando wird ab Sommer 2025 das 18. US-Reiseziel von Air France sein

Mit dem Beginn der Wintersaison erweitert Air France ihr globales Netzwerk: Kilimandscharo, Salvador de Bahia und Manila stehen neu auf dem Flugplan. Gleichzeitig wartet die Fluggesellschaft für den Sommer 2025 mit einer neuen Destination auf.

Am 21. Mai 2025 lanciert Air France einen neuen Direktflug zwischen ihrem globalen Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle und Orlando (Florida), der viermal wöchentlich jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag angeboten wird. Die Flüge werden mit Flugzeugen des Typs Airbus A350-900 durchgeführt, welche 34 Sitzplätze in der Business-Kabine, 24 Sitzplätze in der Premium-Kabine und 266 in der Economy-Kabine bieten.

Flugplan (in Ortszeit)

AF096: Abflug von Paris-Charles de Gaulle um 17:05 Uhr, Ankunft in Orlando um 20:45 Uhr

AF097: Abflug von Orlando um 23:00 Uhr, Ankunft in Paris um 13:30 Uhr (am nächsten Tag)

Dieser Zeitplan muss noch von der Regierung genehmigt werden.

Orlando wird das 18. Ziel von Air France in den Vereinigten Staaten und das 25. in Nordamerika sein, neben Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver und Washington, D.C.

Orlando, die Themenpark-Hauptstadt der Welt

Orlando liegt in Zentralflorida und ist weltberühmt für seine zahlreichen Themenparks, die jedes Jahr zig Millionen Besucher anziehen. Die Stadt profitiert von einem milden, sonnigen Klima und bietet ausserdem ein reichhaltiges kulturelles Angebot mit Kunstgalerien und Museen. Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Nähe von Orlando: der Kennedy Space Center Visitor Complex in Cape Canaveral, wo Besuchende in die Geschichte der Weltraumforschung eintauchen und den Start einer Rakete miterleben können.

Einzelheiten zum Flugplan, den Betriebstagen und den Tarifen finden Sie auf airfrance.com.

