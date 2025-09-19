SwissSkills

Endspurt bei den Meisterschaften an den SwissSkills 2025

Medienmitteilung von SwissSkills vom 19. September 2025

Grosses Zuschauerinteresse, Schulklassen aus der ganzen Schweiz und eine spürbare Begeisterung auf dem Gelände – die SwissSkills 2025 in Bern sind optimal lanciert worden. Die zweite Hälfte steht nun ganz im Zeichen der Berufsmeisterschaften, die am Samstag mit der Siegerehrung in der PostFinance Arena ihren Höhepunkt finden, sowie den "Family Days".

Halbzeit an den SwissSkills 2025 in Bern! Seit Mittwochmorgen hat die faszinierende Erlebniswelt auf dem Areal der BERNEXPO, wo es über 150 Berufe zu entdecken und zu erleben gibt, ihre Türen geöffnet. Das Zwischenfazit der Verantwortlichen fällt durchwegs positiv aus. Daniel Arn, Präsident des Vereins SwissSkills Bern sagt: «Die ersten Tage der SwissSkills 2025 zeigen eindrücklich, wie stark die Berufsbildung in der Schweiz verankert ist – und welches Potenzial in unseren jungen Berufstalenten steckt. Die Begeisterung auf dem Gelände, die Qualität der Meisterschaften und das riesige Interesse der Schulen und Familien sind für uns eine grosse Bestätigung.»

Arn streicht heraus, dass der gelungene Start der SwissSkills 2025 nur möglich war, weil alle Akteure – von den involvierten Berufsverbänden über die unzähligen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Bildung und Politik bis hin zu vielen Volunteers – am selben Strang ziehen und sich für die Berufsbildung engagieren. «Die SwissSkills 2025 sind ein Gemeinschaftswerk», sagt Daniel Arn.

In allen Landesteilen angekommen

Besonders erfreulich daran ist, dass der Anteil der Schulklassen aus der Romandie und dem Tessin mit 43 Prozent sehr hoch ausfällt. «Die starke Vertretung von Schulklassen aus der französisch- und italienischsprechenden Schweiz freut uns sehr und ist ein Zeichen dafür, dass die SwissSkills 2025 in allen Landesteilen wahrgenommen und geschätzt wird», sagt Daniel Arn.

Siegerehrung als Höhepunkt

Im Rahmen der SwissSkills 2025 in Bern werden auch die Berufsmeisterschaften in 92 verschiedenen Berufen ausgetragen. Die Meisterschaften, die von den Besucherinnen und Besuchern an den jeweiligen Ständen live mitverfolgt werden können, nähern sich mit grossen Schritten der entscheidenden Phase. Morgen Samstag fallen bereits die finalen Entscheidungen im Kampf um die Schweizermeistertitel. Welche Berufstalente den Sprung aufs Podest schaffen, wird im Rahmen der feierlichen Siegerehrung bekanntgegeben. Diese findet am Samstagabend ab 19:30 Uhr in der PostFinance Arena vor der beeindruckenden Kulisse von rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Die Siegerehrung wird im Livestream übertragen (siehe unten) und die Resultate werden ab 23:30 Uhr veröffentlicht.

Am Wochenende übernehmen die Familien das Zepter

Die SwissSkills 2025 enden aber noch nicht mit der Siegerehrung der Berufsmeisterschaften. Alle Stände mit den dazugehörigen «Try a Skill»-Zonen, die von allen Besucherinnen und Besuchern ausprobiert werden dürfen, können auch am Sonntag noch besucht werden. Ein spannender Ausflug für die ganze Familie: Gespräche, Live-Vorführungen, Mitmachangebote und persönliche Begegnungen mit jungen Berufstalenten stehen auf dem Programm.

Livestream der Siegerehrung

https://www.youtube.com/watch?v=Grp4swJxIQI

Resultate Berufsmeisterschaften (ab Samstag, 23:30 Uhr)

Werden ab Samstag hier veröffentlicht: SwissSkills 2025 | SwissSkills

Videos der Siegerehrung

SwissSkills 2025: Winner Interviews auf Vimeo

Bilder und Videos zur freien Verfügung

Eine laufend aktualisierte Galerie mit Fotos und Bewegtbildmaterial gibt’s hier:

Bilddatenbank SwissSkills 2025

Highlight-Videos pro Tag und Rohschnitte:

SwissSkills 2025 auf Vimeo

Besucherinformationen

Die SwissSkills 2025 dauern noch bis Sonntag, 21. September.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 09:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr.

Mehr Information zum Anlass gibt’s unter SwissSkills 2025 | SwissSkills

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch