Fit für den Strommarkt von morgen: Swissolar und SmartGridready bündeln Kräfte

Swissolar und SmartGridready spannen für zukunftsfähige PV-Anlagen zusammen

Zürich, 22. September 2025 - Damit Photovoltaikanlagen auch in Zukunft wirtschaftlich und netzdienlich betrieben werden können, bündeln Swissolar und SmartGridready ihre Kräfte. Das Gebäudelabel von SmartGridready soll zum Branchen-Standard werden: Es schafft Vertrauen, bietet Planungssicherheit und macht Solaranlagen fit für die Anforderungen des Strommarkts von morgen.

Die Schweizer Solarbranche steht vor grossen Chancen, aber auch vor wachsenden Herausforderungen. Die dezentrale Energieversorgung bringt die Verteilnetze zunehmend an ihre Grenzen, gleichzeitig schafft das neue Stromgesetz die Grundlagen für Tarifanreize, die ein netzdienliches Verhalten fördern. Für Bauherrschaften und Investorinnen stellt sich damit die zentrale Frage, ob sich neue Photovoltaikanlagen weiterhin lohnen und ob sie innerhalb nützlicher Frist amortisiert werden können.

Das Stromnetz von morgen: dezentral, digital und solar

Swissolar und der Verein SmartGridready haben darauf eine klare Antwort: Ja. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bündeln die beiden Organisationen ihre Kräfte und fördern das Gebäude- und Areallabel von SmartGridready als neuen Branchenstandard. Das Label steht für zukunftsfähige und intelligente Photovoltaikanlagen, die sich auch unter dynamischen Marktbedingungen wirtschaftlich betreiben lassen. “Gemeinsam mit SmartGridready gestalten wir das Stromnetz von morgen: dezentral, digital und solar”, sagt Matthias Egli, Geschäftsführer von Swissolar.

Mehr Planungssicherheit in einem komplexen Umfeld

Das Label von SmartGridready unterstützt Planer:innen und Installateur:innen, indem es klare Vorgaben für eine optimale und zukunftsgerichtete Planung bietet. Mit Checklisten und Leitfäden wird eine Integration von PV-Anlage, Batterie und Verbrauchern (Wärmepumpe, Boiler, Elektroauto) zu einem intelligent gesteuerten Gesamtsystem vereinfacht. Dies erleichtert den Planungsprozess und sorgt für Transparenz in einem Umfeld, das durch technische Innovationen und neue Marktmechanismen immer komplexer wird.

Gebäude, die nach dem SmartGridready-Standard deklariert sind, verfügen über ein Energiemanagementsystem, das intelligent mit dem Stromnetz kommuniziert, Lastspitzen reduziert und sich flexibel an die Anforderungen neuer Tarifsysteme anpasst. Dank der Bündelung der Kompetenzen entwickelt sich das Gebäudelabel auch in Zukunft praxisorientiert und nahe am Markt.

Gütesiegel steigert die Wirtschaftlichkeit

Das Gütesiegel bietet Vorteile, die über die reine Planung und Umsetzung hinausgehen. Es erhöht die Bewilligungsfähigkeit von Projekten, unabhängig von der Netzkapazität vor Ort. Durch die Möglichkeit, dynamische Stromtarife zu nutzen und teure Leistungsspitzen zu vermeiden, lassen sich Betriebskosten deutlich senken und die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlagen erhöhen. Gleichzeitig sorgt die regelmässige Überprüfung der Systeme während des Betriebs für eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Swissolar setzt sich als Branchenverband dafür ein, dass dieses Label breite Anwendung findet und damit der Solarenergie in der Schweiz eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum verschafft. Mit dem Hersteller-unabhängigen und technologieoffenen Ansatz von SmartGridready profitieren alle Akteure im Markt. Das Label garantiert Modularität und Flexibilität und ist bereits heute breit anerkannt; nicht zuletzt durch die Unterstützung von Swissolar.

Solarenergie bleibt wirtschaftlich attraktiv

Die Kooperation zwischen Swissolar und SmartGridready sendet ein klares Signal: Die Solarenergie bleibt auch in Zukunft wirtschaftlich attraktiv. Wer heute in eine PV-Anlage investiert, kann dank dem SmartGridready-Label sicher sein, dass seine Anlage optimal in das Energiesystem eingebettet ist, mit den Anforderungen eines dynamischen Strommarkts Schritt hält und langfristig rentabel betrieben werden kann.

Über SmartGridready

SmartGridready ist ein unabhängiger Schweizer Verein mit Sitz in Zürich, der die Energiewende durch intelligente Vernetzung vorantreibt. Wir fördern standardisierte, einfache Kommunikation zwischen Produkten, Gebäuden und Verteilnetzen. Mit unseren Gebäude- und Produktlabels zeichnen wir innovative, netzdienliche Gebäude und Technologien aus. So unterstützen wir Netzbetreiber*innen, Immobilieninvestor*innen und Hersteller*innen dabei, den Netzausbau zu optimieren, langfristig Energiekosten zu senken und Marktchancen zu nutzen.

Der Auftrag zur Gründung einer Trägerschaft mit dem Ziel, das Label SmartGridready aufzubauen und einzuführen, erfolgte durch den Verein SmartGrid Schweiz (VSGS) und die Konferenz der Gebäudetechnikverbände (KGTV). SmartGridready wird von EnergieSchweiz unterstützt und zählt heute namhafte Mitglieder aus der Energie- und Immobilienbranche, darunter Netzbetreiber, Technologieanbieter, Verbände und Immobilienunternehmen.