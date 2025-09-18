Gleichklang Limited

Umfrage: Politische Welten zwischen Veganer:innen und Allgemeinbevölkerung

Hannover (ots)

Ergebnisse der großen Vegan-Umfrage 2025 von vegan.eu

Veganer:innen wählen fast ausschließlich Linkspartei (39,9 %), Grüne (32,0 %) und die Tierschutzpartei (7,0 %). CDU/CSU (1,2 %), SPD (1,7 %), FDP (0,5 %) und AfD (3,3 %) spielen praktisch keine Rolle. Wären nur Veganer:innen wahlberechtigt, würden CDU/CSU, SPD, FDP und AfD an der 5-Prozent-Hürde scheitern.

Doch die Befunde gehen weit über Parteipräferenzen hinaus: 65 % nennen den Klimawandel als größte Sorge, nur 7 % Zuwanderung - in der Allgemeinbevölkerung ist es genau umgekehrt. Mehr als 85 % lehnen die europäische Abschottungspolitik gegenüber Geflüchteten ab und fordern sichere Fluchtwege. Über 90 % setzen sich für Tierrechte, Diversität, soziale Gleichheit und drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel ein.

Methodisch fundierte Untersuchung

Die Ergebnisse stammen aus der bislang größten Untersuchung zu politischen und gesellschaftlichen Einstellungen vegan lebender Menschen im deutschsprachigen Raum. 2100 Veganer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen zwischen April und September 2025 an der Online-Umfrage teil.

Die Befragung wurde von vegan.eu gemeinsam mit der Kennenlernplattform Gleichklang.dedurchgeführt und von Dr. Guido F. Gebauer, Psychologe und Mitbegründer, geleitet. Umfassende statistische Auswertungen, Vergleiche mit repräsentativen Umfragen (u. a. IPSOS-Sorgenbarometer, ALLBUS, Distanzierte Mitte, Bundestagswahl 2025) und Korrekturen für Mehrfachtests sichern die Robustheit der Ergebnisse.

Um mögliche Verzerrungen auszuschließen, wurde geprüft, ob Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Wohnsitzland oder Rekrutierungsweg die Unterschiede zwischen Veganer:innen und der Allgemeinbevölkerung erklären könnten. Das Ergebnis ist eindeutig: Keiner dieser Faktoren konnte die Befunde erklären oder wesentlich abschwächen. Die politischen und gesellschaftlichen Unterschiede sind somit spezifisch für die vegane Community.

Weitere zentrale Befunde

Links-Rechts-Verortung: 83,3 % ordnen sich links ein, 12,8 % in die Mitte, nur 3,8 % rechts - im Kontrast zur Allgemeinbevölkerung (29 % links, 55 % Mitte, 16 % rechts).

83,3 % ordnen sich links ein, 12,8 % in die Mitte, nur 3,8 % rechts - im Kontrast zur Allgemeinbevölkerung (29 % links, 55 % Mitte, 16 % rechts). Autoritarismus: Die Zustimmung zu autoritären Aussagen (B-RWA-6 Skala) liegt klar unter dem Bevölkerungsdurchschnitt.

Die Zustimmung zu autoritären Aussagen (B-RWA-6 Skala) liegt klar unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. GlobaleWahrnehmungen: 88,7 % beklagen eine globale Rechtswende. 86,5 % gehen sogar davon aus, dass die Gefahr eines neuen Faschismus bestehe. 91,3 % bewerten entsprechend Donald Trump als Gefahr für die Welt, während nur 1,8 % ihn positiv einschätzen.

Bedeutung

Die Ergebnisse zeigen: Veganer:innen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Ernährung, sondern auch durch ein eigenständiges politisches und gesellschaftliches Profil, das sich klar von der Gesamtbevölkerung abhebt.

Dr. Guido F. Gebauer:

"Immer wieder wird diskutiert, ob Engagement für Tierrechte und Veganismus zu autoritären Haltungen und Menschenfeindlichkeit führen könnte. Unsere Daten belegen das Gegenteil: Empathie, Mitgefühl und Gerechtigkeit stehen im Zentrum der politischen Überzeugungen vegan lebender Menschen."

Ausblick

Dies ist der erste Bericht der großen Vegan-Umfrage 2025 von vegan.eu und Gleichklang. In den kommenden Wochen und Monaten folgen weitere Auswertungen, u. a. zu den Themen Beziehungen und Sexualität, Motive für die vegane Lebensweise, Religion und Spiritualität sowie Persönlichkeit.

Viele weitere Befunde, Statistiken und Einordnungen finden sich im Gesamtartikel