Schwabe Verlag

Nachhaltiges Wirtschaften? Neues Buch «Die neue Natur des Wirtschaftens» von André Hoffmann und Peter Vanham

Bild-Infos

Download

Wie können Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem und ökologischem Mehrwert verbinden? André Hoffmann und Peter Vanham zeigen in ihrem Buch, wie verantwortungsvoller Kapitalismus gelingt – praxisnah und zukunftsweisend.

Wir freuen uns, Ihnen das Buch «Die neue Natur des Wirtschaftens» von André Hoffmann und Peter Vanham vorzustellen. In dem Buch setzen sich die Autoren mit den zentralen Fragen einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Wirtschaft auseinander – ein hochaktuelles Thema in Zeiten von Klimawandel, Ressourcenknappheit und gesellschaftlichem Umbruch.

Worum geht es?

«Die neue Natur des Wirtschaftens» untersucht, wie Unternehmen und Gesellschaft den Übergang zu einer Wirtschaftsweise meistern können, die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung integriert. Als Beispiele dienen Unternehmen wie Harley-Davidson, Holcim, Schneider Electric und Hoffmanns eigenes Familienunternehmen Roche. Weiterhin liefert das Buch fundierte Analysen und wertvolle Impulse für Entscheidungsträger:innen, Unternehmer:innen und alle, die an einer nachhaltigen Zukunft interessiert sind.

Warum dieses Buch?

Das Buch bietet einen frischen Blick auf die Rolle von Unternehmen und Gesellschaft in der Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Es adressiert:

Wie können wir Wirtschaft und Natur in Einklang bringen?

Welche Innovationen sind notwendig, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern?

Welche Rolle spielen politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen?

Bibliografische Daten

André Hoffmann, Peter Vanham

Die neue Natur des Wirtschaftens

Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wohlstand

Aus dem Englischen von Manfred Weltecke

CHF 38.– / EUr 38.–

ISBN 978-3-03980-006-3

Erscheint am 02. Juni 2025

Über die Autoren

André Hoffmann ist ein Schweizer Unternehmer und Umweltaktivist. Er glaubt daran, dass verantwortliches Wirtschaften eine Quelle des Guten ist, und befürwortet eine Form des Kapitalismus, die auf nachhaltigen und inklusiven Wohlstand abzielt. Er ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Roche Holding, eines internationalen pharmazeutischen Konzerns, Mitbegründer von InTent, einer internationalen Plattform für Nachhaltigkeit, sowie Mitglied im Vorstand des Weltwirtschaftsforums. Hoffmann erwarb einen MBA am ISEAD und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St. Gallen. Er lebt mit seiner Frau in der Nähe des Genfer Sees.

Peter Vanham ist ein belgischer Wirtschaftsjournalist und -autor, der über die Weltwirtschaft und die Menschen schreibt, die sie gestalten. Zu seinen bisherigen Büchern zählen Stakeholder Capitalism (mit Klaus Schwab, 2021) und Before I Was CEO: Life Stories and Lessons from Leaders Before They Reached the Top (2016). Vanham hat einen Masterabschluss in Managementforschung, Wirtschaftsjournalismus und Wirtschaftsingenieurwesen. Mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt er in Genf.

i.A. Nina Brennecke, M.A.

Schwabe Verlag | NZZ Libro

Presseverantwortliche

Schwabe Verlagsgruppe AG | Grellingerstrasse 21 | CH-4052 Basel

Post- und Büroanschrift: St. Alban-Vorstadt 76 | CH-4052 Basel

Schwabe Verlag GmbH | Marienstraße 28 | D–10117 Berlin

Telefon +49 (0)30 220 117 428

E-Mail nina.brennecke@nzz-libro.ch, presse@nzz-libro.ch