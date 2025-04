Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Hikvision veröffentlicht Finanzergebnisse für das gesamte Jahr 2024 und das erste Quartal 2025

Hikvision hat seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 und für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 92,496 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 3,53 % Jahr–gegenüber–Vorjahr (YoY) entspricht. Im ersten Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 18,532 Milliarden RMB, ein Plus von 4,01 % gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn erreichte 2,039 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 6,41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Hikvision als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheit etabliert und ein robustes AIoT-Ökosystem entwickelt, das über 30 000 Produkte umfasst. Heute ist das Unternehmen weiterhin einem stetigen und soliden Fortschritt verpflichtet und begegnet Unwägbarkeiten mit einem positiven und umsichtigen Ansatz. Das Unternehmen behauptete seine führende Position auf dem inländischen Sicherheitsmarkt und strebte gleichzeitig nach Wachstum auf den Überseemärkten sowie in innovativen Geschäftsbereichen. Mit dem Fokus auf Rentabilität treibt das Unternehmen den organisatorischen Wandel voran und verfeinert die Managementpraktiken, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Hikvision ist führend bei der Nutzung bahnbrechender KI-Modelltechnologien, um die szenariobasierte Digitalisierung in verschiedenen Branchen zu beschleunigen.

Im Laufe des vergangenen Jahres verstärkte das Unternehmen seine Präsenz in Übersee, wobei der Hauptumsatz auf den internationalen Märkten auf 25,989 Milliarden RMB anstieg, was 28,10 % des Gesamtumsatzes ausmachte und ein Wachstum von 8,39 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Auslandsumsatz von Hikvision verteilt sich auf mehr als 180 Länder und Regionen, wobei die Entwicklungsmärkte mehr als 70 % dieses Umsatzes ausmachen. Der stetige Anstieg der Einnahmen aus dem Überseegeschäft hat sich als wichtige Triebkraft für das gesamte Gewinnwachstum des Unternehmens erwiesen. Gleichzeitig wuchs das Innovationsgeschäft von Hikvision weiterhin schnell und erzielte einen Umsatz von 22,484 Milliarden RMB.

Im Jahr 2024 setzte Hikvision weiterhin auf Forschung und Entwicklung und investierte 11,864 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung, was 12,83 % des Gesamtumsatzes entspricht. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen ein mehrstufiges Forschungs- und Entwicklungssystem aufgebaut, in dessen Mittelpunkt die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Hauptsitzes stehen, die auf die wichtigsten Regionen im In- und Ausland ausstrahlen.

In seinen jüngsten Entwicklungen treibt Hikvision die KIoT-Technologien aktiv voran, unter anderem mit seinen Guanlan Large-Scale AI Models, die Vision, Sprache und multimodale Fähigkeiten integrieren. Diese Innovationen haben sowohl die Wahrnehmungs- als auch die Erkennungsfähigkeiten der Produkte und Lösungen von Hikvision erheblich verbessert. Beim Perimeterschutz zum Beispiel kann das Lrge-Scale Modell die Zahl der Fehlalarme um 90 % reduzieren.

Mit Blick auf die Zukunft setzt Hikvision auf eine Strategie des qualitativ hochwertigen Wachstums mit einem stärkeren Fokus auf die Förderung von Innovationen, die Verbesserung der Effizienz und die Sicherstellung der langfristigen Nachhaltigkeit.

