"Date My Best Friend": Anaïs Decasper moderiert die erste BFF-Datingshow der Schweiz

Zürich, 25. August 2023 – In «Date My Best Friend» wird die Partnersuche auf ein neues Level gehoben. In der ersten BFF-Dating-Show der Schweiz suchen Singles sich ihr Date nicht etwa selbst aus, sondern überlassen die Zügel ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund. Für Diskussionsstoff ist gesorgt.

In dieser Dating-Show treffen nicht die Singles die Entscheidungen, sondern sie legen ihr Dating-Schicksal ganz in die Hände ihrer BFFs. Bei der Show wird alles in der Live-Regie bestimmt: Was bei den Dates gefragt und was geantwortet wird, welche Challenges zu überstehen sind und vor allem, wer überhaupt zum Date zugelassen wird.

Eine wichtige Funktion fällt den BFFs zu: Sie müssen nicht nur auswählen, welche der Kandidat:innen überhaupt eine Runde weiter kommen, sie übernehmen via Mikrofon und Knopf im Ohr auch die gesamte Konversation für «ihren» Single mit den Kandidat:innen. Dabei versuchen einige, sich möglichst in ihre BFs einzufühlen, während andere gerne die Grenzen ausloten.

Pro Folge stehen den Singles insgesamt sechs Kandidat:innen zur Auswahl. Bei Spielen wie «Speed Dating» oder «Spin the bottle» übernehmen die besten Freund:innen gemeinsam mit Moderatorin Anaïs Decasper für die Singles komplett das Dating-Steuer.

«Manche gingen echt aufs Ganze»

Moderiert wird die Show von Anaïs Decasper. Die 30-jährige Schauspielerin und Moderatorin hatte grossen Spass daran, gemeinsam mit den BFFs die Kandidat:innen auf die Probe zu stellen: «Manche der Best Friends gingen echt aufs Ganze. Ich finde aber, das verträgt dieses Format. Viele der Anweisungen haben zudem non-verbal für Erkenntnisse gesorgt.» Und sie bewundert die Kandidat:innen für ihren Mut: «Bei manchen Anweisungen und Challenges dachte ich, ich bekomme höchstens einen Lacher, doch viele haben echt durchgezogen. Da sind einige Perlen entstanden.»

Die innovative Dating-Show wird ab dem 31. August als erstes Online-First Format der Seven.One-Gruppe auf YouTube(Link) und Zappn(Link) ausgestrahlt Ab dem 04. September ist die Show dann auch im TV zu sehen: Jeweils montags auf ProSieben Schweiz um 18:00 Uhr.

«Wir denken nicht mehr zuerst in Sendeplätzen»

Der Ansatz, die Formate zuerst auf Online-Kanälen zu zeigen, ist für Seven.One ein wichtiger Schritt, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren: «Mit ‚Date My Best Friend‘ bespielen wir erstmals ein Online-Format vor unseren linearen Kanälen. Ich freue mich über den hohen Unterhaltungswert der Sendung, mit der wir die Attraktivität unseres Angebots weiter stärken. Wir denken nicht mehr zuerst in Sendeplätzen, sondern setzen unsere Priorität bei den Inhalten.», erklärt Andrea Haemmerli, Managing Director der Entertainment Group Schweiz, den Schritt.

Produziert wurde die Sendung von Get Some Popcorn. Das Format wird von den Sponsoren Eve und dem Einkaufszentrum Glatt unterstützt.

Über Anaïs Decasper

Anaïs Decasper wurde 1993 geboren. 2014 startete sie bei Energy Schweiz, zunächst als Praktikantin und Volontärin, bevor sie als Content Creator, Darstellerin und Moderatorin vor der Kamera zu sehen war. Zuletzt war Decasper, die 2018 die Ringier Journalistenschule abschloss, Lead Content Creator bei Energy Schweiz, wo sie 2022 nach über sieben Jahren aufhörte.

2023 besuchte sie das Giles Foreman Center for Acting in London. Ausserdem unterhält sie mit ihren Beiträgen als Content Creator auf Instagram ein grosses Publikum und ist in diversen SRF-Produktionen zu sehen.

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit unserer ZAPPN App lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.