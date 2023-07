bop Communications

Barilla: Italienische Küche und italienisches Design vereint mit der neuen Pasta „Trigatelli“ inspiriert von ALESSI

Mit der neuen Pastaform „Trigatelli“ zelebriert Barilla italienischen Einfallsreichtum und Ästhetik, die alle Sinne anspricht. Inspiriert von dem verspielten und zugleich ikonischen Design der ALESSI Twergi-Gewürzmühlen erweitert Trigatelli das Barilla Collezione Sortiment. Barilla Collezione Trigatelli bietet eine besondere Pastaform für besondere Genussmomente und ist ab sofort in grösseren Coop Verkaufsstellen und auf coop.ch erhältlich.

Parma / Zürich, 12. Juli 2023 - Ein Gericht ist eine multisensorische Angelegenheit – neben Textur, Geruch und Geschmack ist die visuelle Ästhetik beim Servieren und Geniessen von zentraler Bedeutung. Mit der neuen Collezione Pastaform Trigatelli kreiert Barilla eine einzigartige Pasta, die eine aussergewöhnliche Optik mit einem optimalen Geschmackserlebnis verbindet. Die Inspiration der neuen Collezione Trigatelli stammt von ALESSI. Das legendäre italienische Designhaus ALESSI ist bekannt dafür, Haushaltsgegenstände zu entwerfen, die Emotionen wecken und gleichzeitig alltägliche Dinge zum Vergnügen werden lassen. Damit verfolgt ALESSI eine ähnliche Vision wie Barilla mit dem Collezione Sortiment: Mit besonderen Pasta-Formen zu besonderen Genuss-Momenten inspirieren und so Pastagerichte aussergewöhnlich zu machen.

„Design bedeutet, einem Gegenstand eine Bedeutung zu geben, die über seine eigentliche Funktion hinausgeht. Die neue Form der Trigatelli-Pasta unterstreicht den Wert der Ästhetik in der Küche und schafft in Kombination mit unseren Twergi-Gewürzmühlen eine neue Möglichkeit, die Verbindung zwischen Essen und Design zum Ausdruck zu bringen.“ – Alberto Alessi, Firmenchef bei ALESSI

Die kunstvolle Form der neuen Pasta mit ihrer al dente-Textur sorgt zudem dafür, dass die Sauce perfekt haftet. Die Rillen und Rundungen der Trigatelli verkörpern somit die perfekte Balance zwischen italienischer Ästhetik und Geschmack.

Auch die Umverpackung spiegelt die ästhetische Hommage an ALESSI wider: Grafische Elemente in Rot, Schwarz und Senfgelb ergänzen stilvoll die dunkelblaue Collezione-Verpackung von Barilla.

Die Sonderedition ist der erste Schritt einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Barilla und ALESSI und bringt genussvolle Fantasie auf den Tisch.

Barilla Collezione Trigatelli ist in der 450 g Packung in grösseren Coop Verkaufsstellen und auf coop.ch erhältlich.

Über Barilla

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgrossvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina und Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant und Pasta Evangelists – setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert.

Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8.700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den „Made in Italy“-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople

