SUSE bietet vollständig integrierte, spezifisch entwickelte Cloud-native Lösung für die Verwaltung von Kubernetes und Betriebssystemen an Edge Standorten

Detroit

SUSE integriert sein Linux- und Kubernetes-Management-Portfolio in Edge 2.0 und bietet damit einen sicheren Stack für die Skalierung von Edge-Operationen

Auf der KubeCon NA werden außerdem Neuheiten für das Rancher by SUSE-Portfolio vorgestellt, mit denen die Sicherheit Cloud-nativer Workloads verbessert wird.

KubeCon Nord America -- SUSE, ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, stellt heute neue Entwicklungen vor, mit denen Kunden Edge-Infrastrukturen beschleunigen und skalieren sowie den Edge-Betrieb transformieren können. In Verbindung mit den neuesten Weiterentwicklungen für Rancher, SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro und SUSE NeuVector bietet die SUSE Edge-Lösung eine hochsichere, integrierte und skalierbare Plattform, die das Kubernetes- und Linux OS-Lifecycle-Management an verteilten Edge-Standorten vereinfacht, zentralisiert und automatisiert.

„Durch die Kombination der branchenweit am weitesten verbreiteten, zertifizierten, schlanken Kubernetes-Distribution mit unserem branchenführenden und sicheren Linux-Betriebssystem, das speziell für Edge-Szenarien entwickelt wurde, sind wir einer der ersten Anbieter einer vollständig integrierten, Cloud-nativen Lösung. Sie löst die größte Herausforderung unserer Kunden - die Notwendigkeit zu skalieren. Kunden benötigen die richtige Cloud-Infrastruktur und Edge-Lösungen, die sich einfach skalieren lassen und mit denen sich Tausende von Clustern über mehrere geografische Standorte hinweg erfolgreich verwalten lassen", so Keith Basil, SUSE General Manager Edge. „Die Verschmelzung von Cloud-nativen Technologien, höheren Rechengeschwindigkeiten und künstlicher Intelligenz beschleunigt das Edge-Computing. Um diese Anforderungen zu erfüllen und unsere Innovationsarbeit fortzusetzen, werden wir die Investitionen in unser Edge-Geschäft im Jahr 2023 deutlich erhöhen."

Ein Cloud-nativer Stack für komplettes Lifecycle-Management an der Edge

Der Bedarf für Edge Computing wächst. Gartner erwartet, dass bis 2025 mehr als 50 Prozent der von Unternehmen verwalteten Daten außerhalb des Rechenzentrums oder der Cloud generiert und verarbeitet werden. Auch die Linux Foundation ermittelte, dass Edge Computing viermal größer sein wird als die Cloud und bis 2025 an der Edge 75 Prozent der weltweiten Daten erzeugen wird.

Damit Kunden für die nächste Generation Embedded-Edge-Geräte erfolgreich aufgestellt sind und über die nötige Skalierbarkeit verfügen, bietet SUSE Edge 2.0 eine umfassende Palette an Cloud-nativen Edge-Management Lösungen. SUSE Edge umfasst vollständig integrierte Sicherheitslösungen für den gesamten Stack - von Anwendungen über Kubernetes bis hin zu Betriebssystemen. Als einziger Anbieter kann SUSE eine anwendungsfallbasierte Edge-Lösung bereitstellen, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist, da für die unterschiedlichen Edge-Anwendungen - allgemeine Edge-Anwendungen, Telekommunikation undAutomotive - zusätzliche Funktionalitäten erforderlich sind.

Zu den zusätzlichen Funktionen von Edge 2.0 gehören:

Reduzierung der operativen Komplexität - Kunden profitieren von einer vollständig integrierten Lösung, die eine kosteneffiziente, zentralisierte Verwaltung in großem Maßstab für unbeaufsichtigte Edge-Standorte bietet. Dadurch können IT-Betreiber problemlos neue Edge-Geräte hinzufügen und laufende Updates ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit bereitstellen. Unternehmen profitieren, da sich die erforderlichen IT-Kenntnisse für die Bereitstellung moderner, Cloud-nativer Anwendungen im Edge-Bereich verringern.

- Kunden profitieren von einer vollständig integrierten Lösung, die eine kosteneffiziente, zentralisierte Verwaltung in großem Maßstab für unbeaufsichtigte Edge-Standorte bietet. Dadurch können IT-Betreiber problemlos neue Edge-Geräte hinzufügen und laufende Updates ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit bereitstellen. Unternehmen profitieren, da sich die erforderlichen IT-Kenntnisse für die Bereitstellung moderner, Cloud-nativer Anwendungen im Edge-Bereich verringern. Gemeinsame Verwaltung von Kubernetes und Betriebssystem - SUSE Edge 2.0 verwaltet Kubernetes und das zugrunde liegende Betriebssystem von einer einzigen Kontrollebene aus. Es bietet rund um die Uhr Break-Fix-Support und professionelle Consulting-Services. Dies ermöglicht Kunden einen problemlosen Betrieb in jeder Phase der Entwicklung, einschließlich Design, Implementierung und Maintenance, bei der Ausführung komplexer, Cloud-nativer Workloads an Edge-basierten Standorten.

- SUSE Edge 2.0 verwaltet Kubernetes und das zugrunde liegende Betriebssystem von einer einzigen Kontrollebene aus. Es bietet rund um die Uhr Break-Fix-Support und professionelle Consulting-Services. Dies ermöglicht Kunden einen problemlosen Betrieb in jeder Phase der Entwicklung, einschließlich Design, Implementierung und Maintenance, bei der Ausführung komplexer, Cloud-nativer Workloads an Edge-basierten Standorten. Betriebssystem speziell für Edge-Umgebung - Die neueste Version von SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.3, einem schlanken Betriebssystem, das speziell für containerisierte und virtualisierte Workloads entwickelt wurde, ist jetzt vollständig mit Rancher integriert. Die Zusammenarbeit mit Rancher ermöglicht eine nahtlose Bereitstellung von SLE Micro 5.3. So haben Kunden die Möglichkeit, Betriebssysteme und Kubernetes über ein einziges Dashboard zu verwalten. Außerdem haben Kunden durch die Tatsache, dass Elemental komplett Open Source ist, jetzt noch mehr Auswahlmöglichkeiten für die zugrunde liegende Infrastruktur.

- Die neueste Version von SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.3, einem schlanken Betriebssystem, das speziell für containerisierte und virtualisierte Workloads entwickelt wurde, ist jetzt vollständig mit Rancher integriert. Die Zusammenarbeit mit Rancher ermöglicht eine nahtlose Bereitstellung von SLE Micro 5.3. So haben Kunden die Möglichkeit, Betriebssysteme und Kubernetes über ein einziges Dashboard zu verwalten. Außerdem haben Kunden durch die Tatsache, dass Elemental komplett Open Source ist, jetzt noch mehr Auswahlmöglichkeiten für die zugrunde liegende Infrastruktur. Sicherheit für jede verteilte Umgebung - Mit SUSE Edge 2.0 implementieren Kunden Edge-Anwendungen sicher an jedem beliebigen Remote-Standort, in einem Mini-Rechenzentrum oder als Industrial IoT (IIOT)-Edge-Gerät. Die Lösung entspricht der kommerziellen Cybersicherheitszertifizierung, die in den Beschaffungsvorschriften der US-Bundesbehörden vorgeschrieben ist. Es ist geplant, dass es bei NIAP als in der Evaluierung befindlich für die FIPS 140-3-Zertifizierung und Common Criteria gelistet wird. Für die Sicherheit auf Anwendungsebene innerhalb von Clustern kann SUSE NeuVector hinzugefügt werden, um einen umfassenden Schutz sowie eine Zero-Trust Runtime Security zu ermöglichen.

Verbesserte Sicherheit für Cloud-native Workloads Unternehmen stehen zunehmend vor der Aufgabe, die Kosten niedrig zu halten, Laufzeiten zu verbessern und Workloads sicher und skalierbar zu gestalten, ohne sich dabei an einen Anbieter zu binden. Mit mehr als 100 Millionen Downloads und zehntausenden von produktiven Implementierungen weltweit ist Rancher eine der am weitesten verbreiteten Container-Management-Plattformen der Branche.

Neue Funktionen der künftigen Version Rancher 2.7 werden Kunden dabei helfen, Kubernetes-Workloads in virtualisierten, Cloud- und Bare-Metal-Umgebungen besser zu sichern und zu verwalten, einschließlich zusätzlicher Funktionen zur Verwaltung von Betriebssystemen.

SUSE NeuVector bietet das branchenweit höchste Maß an Sicherheit und Compliance, ohne die Leistung von Anwendungen und Hardwareressourcen zu beeinträchtigen. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von SUSE NeuVector 5.1 profitieren Kunden von effizienteren und leistungsfähigeren Schwachstellen-Scans und Zugangskontrollen über mehrere Cluster hinweg durch zentralisierte Unternehmensscans, automatisch skalierende Scanner und Unterstützung für den neuen Kubernetes (1.25+) pod security admission (PSA) Standard. Diese Version unterstützt das Cilium-Netzwerk-Plug-in, das Cilium-Benutzern erweiterte Sicherheitsfunktionen bieten wird, darunter die Zero-Trust-Sicherheitsautomatisierung und den vollständigen Layer-7-Firewall-Schutz wie WAF (Web Application Firewall), DLP (Data Leakage Prevention), DPI (Deep Packet Inspection) und andere. Dies wird auch dazu beitragen, dass dieselben Sicherheitskontrollen über Cluster und Clouds hinweg skaliert werden können, die möglicherweise unterschiedliche oder mehrere Arten von CNI-Plugins haben. Darüber hinaus sind die auf NeuVector basierenden Open-Source-Build-Tools für das Open-Zero-Trust-Projekt jetzt für Community-Nutzer verfügbar, um ihre eigenen Versionen von Open Zero Trust zu erstellen und zu entwickeln.

SUSE Kundenreferenz: „In typischen industriellen Fertigungsumgebungen ist es sehr schwierig, betriebliche Technologien zur Steuerung von Automatisierungssystemen in IT-Systeme zu integrieren. Der Einsatz von SLE Micro, K3s, Rancher und NeuVector in unseren Industrielösungen überbrückt die Lücke zwischen Shopfloor und IT. Für unsere Kunden ermöglichen die genannten Komponenten Standardisierung, Sicherheit und Compliance auf Enterprise-IT-Niveau über den gesamten Lebenszyklus der Automatisierungslösung", sagt Dr. Stefan Odermatt, Senior Vice President Global Business Center Systems Research & Development bei der SICK AG.

Mehr über die Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Edge-Produkte mit SUSE unter www.suse.com/solutions/edge-computing

Mehr über die Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Edge-Produkte mit SUSE unter www.suse.com/solutions/edge-computing

Über SUSE SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, auf die sich mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen, um ihre geschäftskritischen Workloads zu betreiben. Wir sind auf geschäftskritische Lösungen im Bereich Linux, Enterprise Container-Management- und Edge spezialisiert und arbeiten mit Partnern und Communities zusammen, damit unsere Kunden überall innovativ sein können - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus.

SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und verschafft Kunden die Flexibilität, ihre Herausforderungen im Bereich Innovation heute zu meistern und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen für die Zukunft weiterzuentwickeln. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. SUSE ist an der Frankfurter Börse notiert.

