Seven.One Entertainment Group holt sich Verstärkung für digitale Plattformen

Neuzugang im Team „Marketing und Digital Products“ bei Seven.One Entertainment Group Schweiz AG

Zürich, 06. Juli 2023 - Mit Ali Özdemir holt sich Seven.One einen erfahrenen Application Manager und Projektleiter mit vielseitigen Fähigkeiten in der agilen Softwareentwicklung und im E-Commerce ins Boot. Ali verfügt über einen „Bachelor of Engineering Kommunikations- und Softwaretechnik“ und langjährige Erfahrung im Umgang mit digitalen Plattformen und elektronischem Datenaustausch (EDI).

Zuvor war er beim Migros-Genossenschafts-Bund für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Migros WebEDI Lösung verantwortlich und für Prozessoptimierungen in den EDI-Prozessen. Vor seinem Engagement beim Migros-Genossenschafts-Bund war er als Projektleiter im Bereich B2B EDI Organisation bei der Coop Genossenschaft tätig, wo er als Produkt Manager für das Produktinformationstool zuständig war und erfolgreich dessen Integration umsetzte.

Bei der Seven.One wird Ali als Product Owner Digital Products für die technische Weiterentwicklung sämtlicher digitaler Plattformen der ProSiebenSat.1-Gruppe im Schweizer Markt zuständig sein.

Bei Seven.One freut man sich bereit auf die Zusammenarbeit mit Ali: "Seine breite Erfahrung im Projektmanagement und seine technischen Fähigkeiten werden einen wertvollen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung der User-Experience unserer digitalen Plattformen leisten", sagt Andrea Haemmerli, Managing Director bei Seven.One Entertainment Group Schweiz AG.

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit unserer ZAPPN App lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.

Medienstelle bop Communications GmbH Marco Boppart Tel. +41 44 287 36 38 marco.boppart@bopcom.ch Sabine Koerner Senior Marketing Manager B2B/ PR, Stv. Head of Marketing Seven.One Entertainment Group Schweiz AG