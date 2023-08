bop Communications

Cetaphil®: Neue Produkte für empfindliche Haut

Cetaphil® bietet 75 Jahre Erfahrung in der effektiven Pflege empfindlicher Haut. Nun sind gleich mehrere neue Produkte für empfindliche Haut in der Schweiz erhältlich. Darunter feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege mit Hyaluronsäure sowie Reinigungsprodukte für jedes Hautbedürfnis.

Mehr als 70 % aller Menschen leiden laut Selbsteinschätzung mindestens gelegentlich unter empfindlicher Haut. [1] Diese Zahlen gelten auch für die Schweiz, wie eine Befragung zeigt [2]. Der Bedarf an Informationen und passenden Produkten ist entsprechend gross.

Gegen Anzeichen empfindlicher Haut

Empfindliche Haut hat eine geschwächte Hautbarriere und reagiert auf Reize oft sensibler als normale Haut. Durch die geschwächte Schutzbarriere fehlt es ihr häufig an Feuchtigkeit. Ausserdem konnte in Studien festgestellt werden, dass empfindliche Haut über eine eigene Morphologie verfügt. [3]Diese Umstände sollten auch bei der Wahl der richtigen Pflegeprodukte berücksichtigt werden. Als wirksam erwiesen haben sich sanfte Produkte, welche die Haut nicht zusätzlich reizen, die Hautbarriere stärken und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Das Cetaphil®-Portfolio umfasst deshalb massgeschneiderte Lösungen für die alltägliche und intensive Feuchtigkeitspflege, spezielle Lösungen für trockene Hände, für irritierte, gerötete oder sehr trockene Haut.

Mit der Erweiterung des Cetaphil® Sortiments stehen nun noch mehr Produkte für ganz spezifische Bedürfnisse empfindlicher Haut zur Verfügung, die gegen fünf Anzeichen empfindlicher Haut [4] wie eine geschwächte Hautbarriere, Trockenheit, Rauheit, Irritationen und Spannungsgefühle helfen.

Daily Essentials: Die passende Reinigung für jede Haut

Cetaphil® Daily Essentials umfasst sanfte Reinigung und reichhaltige Pflege für die ganze Familie – für jeden Tag. Die Linie wird nun um einen extra-sanften Reinigungsschaum für sehr trockene Haut sowie ein schäumendes Reinigungsgel für fettige und Mischhaut ergänzt. Ebenfalls neu ist die intensiv nährende Feuchtigkeitspflege für sehr trockene, empfindliche Haut. Auch zwei Produkte speziell für die Pflege empfindlicher, trockener Gesichtshaut sind neu auch in der Schweiz erhältlich: Die Tagespflege und die reichhaltige Nachtcreme – beide mit Hyaluronsäure – versorgen trockene, empfindliche Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit, schützen sie vor dem Austrocknen und unterstützen ihre Regeneration.

Ein leichtes Hydro-Gel für den intensiven Feuchtigkeitsboost

Cetaphil® Optimal Hydration ist eine Pflegelinie für feuchtikeitsarme, müde Haut, welche empfindliche Gesichtshaut beruhigt und ihren Gesamtzustand verbessert. Das Pflegekonzept wird nun durch ein Hydro-Gel ergänzt: Das leichte und kühlende Gel mit Niacinamid sorgt für einen intensiven Feuchtigkeitsboost, 72h lang und fühlt sich angenehm kühl auf der Haut an – ideal für heisse Tage. Das intensiv feuchtigkeitsspendende Gel kann auch als Maske angewendet werden.

Cetaphil® PRO: Pflege für zu Rötungen neigende Haut

Das Cetaphil®PRO Pflegekonzept für besondere Hautbedürfnisse wird um eine neue Produktlinie erweitert: Mit Cetaphil® PRO Redness Control steht eine Linie für zu Rötungen neigende, empfindliche Haut zur Verfügung. Ein milder Reinigungsschaum, eine getönte Tagespflege mit LSF 30 sowie eine beruhigende Nachtpflege beruhigen gereizte und gerötete Haut im Gesicht, versorgen sie mit Feuchtigkeit und reduzieren Rötungen.

Die beliebte Handpflegelinie Cetaphil® PRO Dryness Control wird um ein extra-mildes Reinigungsprodukt im praktischen 500ml-Pumpflakon erweitert. Dieses Produkt ist besonders für all jene geeignet, die sich oft die Hände waschen und dabei auf eine sanfte Reinigung setzen wollen.

Erhältlich sind die Produkte in der Schweiz exklusiv in Apotheken und Drogerien.

Über Galderma

Galderma, das grösste unabhängige, globale Dermatologieunternehmen, wurde 1981 gegründet. Es ist heute in über 100 Ländern mit einem umfangreichen Produktportfolio an verschreibungspflichtigen und OTC Arzneimitteln, ästhetischen Lösungen sowie Pflege- und Kosmetikprodukten vertreten. Die einzigartige Expertise aus dem Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente und im Gebiet der Ästhetik ermöglicht auch die Entwicklung hochwertiger pharmazeutischer Produkte im Consumer Bereich, was zu einer langjährigen Marktführerschaft in mehreren Bereichen führt.

Das Unternehmen arbeitet weltweit – auch an mehreren Standorten in der Schweiz – mit medizinischen Fachkräften zusammen, um die Bedürfnisse der Menschen zur Gesunderhaltung der Haut über die Spanne ihres gesamten Lebens zu erfüllen. Galderma ist führend in der Forschung und Entwicklung wissenschaftlich definierter und medizinisch erprobter Lösungen für die Haut.

Galderma SA CH- 6300 Zug https://www.galderma.com/switzerland

