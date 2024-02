SwissFinTechLadies

Treffen mit Prof. Christian Farioli und seine Pizza-Einsichten über KI

Eine der Personen, die wir sehr schätzen und mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, ist Prof. Christian Farioli. Er kann komplexe Zusammenhänge auf leicht verdauliche Weise erklären. Deshalb werden seine Bücher normalerweise zu Bestsellern. Er kann alles auf eine Pizzalogik reduzieren.

Wir haben ihn auf dem WEF 2024 in Davos getroffen, wo er einen Vortrag auf unserer #SFTL #WEF2024 Veranstaltung hielt.

Er ist nicht nur ein großartiger Spezialist für digitale Märkte, sondern auch ein Unternehmer aus Leidenschaft. Hol dir seinen Bestseller "The pizza guide to digital marketing" und schreibe uns, um eine signierte Version zu erhalten.

Kürzlich hat er auch sein Werk "Pizza and AI: A tasty combo for insightful managers" veröffentlicht, in dem er die Vorteile von KI auf eine überschaubare, schmackhafte Weise aufschlüsselt.

Wie er selbst sagt: "Diese Bücher fassen meine Reise und meine Erkenntnisse darüber zusammen, wie schmackhaft und effektiv digitales Marketing sein kann, genau wie eine gut zubereitete Pizza!"

Wir lieben Christians einzigartigen Ansatz, die neue digitale Welt zu erklären, die uns die KI beschert hat. Und wir danken ihm dafür, dass er uns auf unserem Weg unterstützt, die weibliche Wohlstandslücke, die weibliche Unternehmerlücke und die weibliche Finanzierungslücke zu schließen.

Danke, dass du dein Wissen und deine Leidenschaft mit uns auf dem #WEF2024 geteilt hast.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies