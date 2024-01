SwissFinTechLadies

SwissFinTechLadies präsentieren: Master your Mind & Heart: Spezielle Zoom Session mit BE LIGHT

Bild-Infos

Download

SwissFinTechLadies präsentieren: Master your Mind & Heart: Spezielle Zoom Session mit BE LIGHT

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass unser Partner Be Light morgen ein Webinar organisiert.

Das Thema ist "Master your Mind & Heart".

Die SwissFinTechLadies-Community ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Master your Mind & Heart: Special Zoom Session with BE LIGHT

EVENT Anmeldung

31.Jan. / 20.45 - 22h (CET Time)

Melde dich hier an: https://link.be-light.app/events

Über Be Light:

BE LIGHT revolutioniert die mentale Gesundheit mit seiner einzigartigen "Audiovisuellen Brainwave Entrainment Technologie".

Das innovative Berliner Unternehmen BE LIGHT hat eine digitale "Brainwave Entrainment Technology" entwickelt, die es auch Anfängern ermöglicht, schnell Stress abzubauen und die mentale Gesundheit zu verbessern. Die BE LIGHT-Methode kann auf eigens dafür konzipierten Live-Events, im Metaversum oder zu Hause über die App erlebt werden. Ziel ist es, die Vorteile der realen, digitalen und virtuellen Welt zu verbinden, um Einzelpersonen und Unternehmen optimal dabei zu unterstützen, die täglichen Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.Die Wirksamkeit von BE LIGHT basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen: Spezielle Lichtimpulse und Audiofrequenzen verbessern die Neuroplastizität des Gehirns und steigern die Theta- und Alpha-Gehirnwellen. In diesem hoch aufnahmefähigen Zustand können Atemtechniken, Affirmationen oder Visualisierungen besonders schnell wirken. Theta-Frequenzen werden zum Beispiel zur Optimierung des Schlafs, Alpha zur Entspannung oder Gamma zur Leistungssteigerung eingesetzt. Die bemerkenswerten Ergebnisse sind messbar: Messungen der Herzfrequenzvariabilität (HRV) zeigen, dass BE LIGHT-Sitzungen mehr positive Effekte erzielen als herkömmliche Meditationen oder Yogasitzungen. Unser oft überforderter Geist und Körper kommt in einen Zustand des Flusses und der Homöostase, der tiefe Entspannung und schnelle Regeneration ermöglicht. Nach erfolgreichen Karrieren in der Geschäftswelt erforschten die Gründer Achilan, Ivo, Oliver und Pascal traditionelle und alternative Heilmethoden von Brasilien bis Indien und entwickelten schließlich eine magische Formel. Die BE LIGHT-Methode verbindet uralte Weisheiten mit moderner Technologie, die auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft basiert. BE LIGHT hat das Ziel, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Probiere die Methode kostenlos aus und fühle dich sofort besser. Lade die App von der Website www .be-light.app, im AppStore oder Google Play Store herunter und fange sofort an. Wir freuen uns darauf, von deinen Erfahrungen mit BE LIGHT zu hören und wie diese innovative Methode dein Leben bereichert. Wähle aus verschiedenen Programmen, die zu deiner Stimmung und deinen Zielen passen, und erlebe schnell tiefgreifende Ergebnisse.

Verbessere deinen Schlaf, reduziere Stress und erlebe Flow-Zustände.

Fördere dein emotionales Wohlbefinden, reduziere Ängste und verbessere deine geistige und körperliche Gesundheit.

Erwecke mehr Freude am Leben und schöpfe dein volles Potenzial aus.

Kontakt: office@be-light.app

Über BE LIGHT

BE LIGHT: Die Synthese aus uralter Weisheit, modernster Technologie und Neurowissenschaft für tiefgreifende Transformation.BE LIGHT ist ein visionäres Unternehmen mit Sitz in Berlin, das mit der BE LIGHT-Methode uralte Weisheit, modernste Technologie und die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft verbindet. BE LIGHT bietet innovative audiovisuelle Brainwave Entrainment Technologie an. BE LIGHT arbeitet mit internationalen Experten zusammen, um die beste Methode zur Förderung des inneren Gleichgewichts, der Gesundheit und des Wohlbefindens des Einzelnen zu entwickeln.

Für weitere Informationen besuche unsere Website www .be-light.app und erfahre mehr über BE LIGHT und seine tiefgreifende Wirkung."

www .be-light.app

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies