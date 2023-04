Kunstmuseum St.Gallen

Jiajia Zhang | Einladung zum Presserundgang am 21. April um 11 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Jiajia Zhang

22. April – 27. August 2023, Kunstmuseum St.Gallen

Im Zentrum der ersten musealen Einzelausstellung von Jiajia Zhang (*1981 Hefei, China) steht das Verhältnis zwischen privatem und öffentlichem Raum, das durch soziale Medien wie YouTube, Instagram und TikTok neu definiert wird. Diese neue, in den Worten der Künstlerin «innere Öffentlichkeit», in der sich Öffentlich und Privat auf eine noch nie dagewesene Art vermischen, inszeniert Zhang als raumgreifende Erfahrung.

Die Ausstellung zeigt neben drei bestehenden Filmen ausschliesslich neue Arbeiten. Die Szenografie, die Zhang eigens für die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Kunstmuseums St.Gallen entworfen hat, umfasst Videos, Fotografien, Skulpturen und Zeichnungen. Die Künstlerin nutzt das Fehlen von Tageslicht, die krude Materialität von Beton und Kunststein sowie die langen Gänge, um einen teils beklemmenden Parcours zu schaffen, der an urbane Nicht-Orte erinnert wie etwa Unterführungen oder Parkgaragen. Diesen durchsetzt Zhang mit Momenten, die Häuslichkeit und Wärme ausstrahlen. Ausgewählte Kunstwerke aus der Sammlung des Museums sind ebenfalls Teil von Zhangs Ausstellung.

Jiajia Zhang lebt und arbeitet in Zürich. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und Fotografie am International Center of Photography, New York und absolvierte 2020 ihren Master of Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste. Ihre Arbeiten waren Teil verschiedener Ausstellungen u. a. bei Fluentum, Berlin, Swiss Art Awards, Basel, FriArt, Fribourg, Fondation d’entreprise Pernod Ricard, Paris. Ihre erste Einzelausstellung war 2021 in der Coalmine, Winterthur zu sehen.

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation, die in Zusammenarbeit mit Jungle Books, St.Gallen entstanden ist.

Kuratiert von Melanie Bühler

Wenn Sie Interesse an einem Interview-Termin haben, melden Sie sich unter kommunikation@kunstmuseumsg.ch

____________________________________________________________

Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Gloria Weiss Kunstmuseum St.Gallen, Leitung Kommunikation, T +41 71 242 06 84

www.kunstmuseumsg.ch