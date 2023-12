SwissFinTechLadies

Exklusives Interview mit Lukas Sieber, Mitbegründer und CEO von aisot

Heute präsentieren wir Ihnen das exklusive Interview, in dem wir Lukas Sieber unsere 5 Lieblingsfragen gestellt haben.

1. Welches ist Ihr Lieblingsprojekt?

Alle ausgezeichneten Projekte stellen bedeutende Fortschritte in diesem Bereich dar. Jedes Projekt verkörpert die Kernwerte Innovation, Zusammenarbeit und Engagement für die Gemeinschaft und zeigt ein großes Engagement für einen positiven Einfluss. Es ist schwierig, einen Favoriten unter ihnen auszuwählen, da sie alle einen einzigartigen Beitrag zur Landschaft leisten und die vielfältige und einflussreiche Arbeit in der Branche demonstrieren. Die Anerkennung dieser Projekte durch den Diversity Award der SFTL - SwissFinTechLadies in Zusammenarbeit mit SmartMoneyMatch unterstreicht, wie wichtig es ist, Initiativen zu würdigen, die nicht nur Grenzen überschreiten, sondern auch aktiv zu einer integrativeren und innovativeren Zukunft beitragen.

2. Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie jetzt sind? Was ist Ihre Position?

Als Mitbegründer und CEO von aisot habe ich das Privileg, seit unserer Gründung Ende 2019 an unserer Mission mitzuwirken, Technologie für positive Veränderungen im Finanzwesen einzusetzen. Ich habe das große Glück, mit einer erstaunlichen Gruppe von extrem talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten hart daran, eine vielfältige Gruppe von neuen Teammitgliedern und Beratern zu gewinnen, um unser Engagement für soziale und wirtschaftliche Inklusion unter Beweis zu stellen.

3. Wo wollen Sie in 2 Jahren mit Ihrem Engagement stehen? Was wollen Sie als nächstes erreichen?

Bis 2025 wollen wir eine bemerkenswerte Vielfalt in Bezug auf Alter, Geschlecht, Nationalität und Herkunft innerhalb des Teams und des Beirats erreicht haben. Wir fördern ständig die Vielfalt und bereichern damit nicht nur unsere Projekte, sondern tragen auch dazu bei, eine gerechtere und integrativere Landschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Finanztechnologie zu schaffen. In den nächsten zwei Jahren planen wir, unsere Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln, um an der Spitze der Innovation zu bleiben und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Nutzer zu erfüllen, indem wir zu einer Multi-Asset-Management-Plattform übergehen. Diese Transformation zielt darauf ab, Vermögensverwalter in die Lage zu versetzen, effizient personalisierte Portfolios in großem Umfang zu erstellen.

4. Welche Eigenschaften müssen Frauen Ihrer Meinung nach mitbringen, um in dieser Fintech- und Web4-Finanzbranche erfolgreich zu sein?

Für Menschen jeglicher Herkunft braucht es Leidenschaft, Freude und Ausdauer, um in der Finanz- und Technologiekarriere und in den meisten anderen Dingen des Lebens erfolgreich zu sein.

5. Welche Eigenschaften sollten Männer besitzen, damit die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen zu einer Praxis wird, die das Umfeld wachsen lässt und die Synchronizität fördert?

Zur Förderung einer gesunden Zusammenarbeit zwischen Menschen gehören Eigenschaften wie gegenseitiger Respekt für unterschiedliche Sichtweisen, die Förderung einer offenen und einfühlsamen Kommunikation, um zu verstehen statt anzunehmen, und die Flexibilität gegenüber unterschiedlichen Arbeitsstilen.

Vielen Dank, Lukas, dass Sie so offen zu uns waren. Es war ein schönes Interview!

