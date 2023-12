SwissFinTechLadies

Exklusives Interview mit Katie Richards, Senior Managerin

Wir freuen uns, Ihnen heute das exklusive Interview mit Katie Richards, Senior Managerin, präsentieren zu können. Weitere Informationen über sie folgen in dem Interview.

1. Was ist Ihr Lieblingsprojekt?

Colivar Gestion von Dr. Manoosh Mirghaemi, der Frauen dabei unterstützt, zu lernen, wie sie ihre eigenen Finanzen selbstbewusst verwalten und investieren können. Dieser gezielte Ansatz hilft Frauen bei den spezifischen finanziellen Herausforderungen und Zielen, die sie in den Bereichen Budgetierung, Investitionen, Ruhestandsplanung und anderen Bereichen der persönlichen Finanzen haben können. Indem sie auf die individuellen Bedürfnisse eingehen, vermitteln diese Dienste den Frauen das Wissen und die Fähigkeiten, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

2. Wie sind Sie dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind? Was ist Ihre Position?

Disziplin, harte Arbeit, Leidenschaft zum Lernen, Mut, Networking, Authentizität und die Bereitschaft, neue Dinge zu lernen und auszuprobieren.

Ich bin Senior Manager eines neuen globalen Unternehmens, das sich auf den Aufbau einer Plattform für UHNWIs und Vermögensverwalter konzentriert, die Zugang zu aktiven und passiv verwalteten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte haben. Auf der geschäftlichen Seite bin ich für die Bereitstellung der Plattform zuständig.

3. Wo wollen Sie mit Ihrem Engagement in 2 Jahren stehen? Was möchten Sie als nächstes erreichen?

In zwei Jahren möchte ich sehen, dass das Unternehmen in vier Ländern eingeführt ist, und ich möchte das Unternehmen zusammen mit dem Team weiter ausbauen, sowohl was das Produktangebot als auch die Länder betrifft.

4. Welche Eigenschaften müssen Frauen Ihrer Meinung nach mitbringen, um in dieser Fintech- und Web4-Finanzbranche erfolgreich zu sein?

Damit Frauen in der Fintech-/Web3-Branche erfolgreich sind, müssen sie Mut, Neugier, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und ein gutes Urteilsvermögen haben.

Die Vernetzung mit Gemeinschaften wie den Swiss Fintech Ladies (SFTL) oder Women in Web 3 Switzerland (WIW3CH) ist äußerst hilfreich, um sie zu unterstützen, zu ermutigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Gleichgesinnten Erfahrungen zu teilen, Ratschläge auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

5. Welche Eigenschaften sollten Männer mitbringen, damit die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen zu einer Praxis wird, die das Umfeld wachsen lässt und die Synchronizität fördert?

Zusammenarbeit ist eine zweiseitige Straße. Die Förderung eines kollaborativen und wachstumsorientierten Umfelds zwischen Männern und Frauen beinhaltet die Förderung von Inklusivität, gegenseitigem Respekt und konstruktiver Kommunikation. Ich bin der Meinung, dass sowohl Männer als auch Frauen die folgenden Eigenschaften besitzen sollten, um positive gemeinsame Ergebnisse zu erzielen: Einfühlungsvermögen, effektive Kommunikation, Respekt für Vielfalt und Engagement für Gleichberechtigung.

Vielen Dank an Katie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Viel Erfolg bei Ihren Projekten!

