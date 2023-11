Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Region Hannover lädt zum weihnachtlichen Wintervergnügen ein

Hannover (ots)

Vorfreude, bitte! Ab dem 27. November locken die Weihnachtsmärkte in Stadt und Region Hannover mit ihrem unverkennbaren Weihnachtsduft aus Tannen, Kerzen, Glühwein und Gebäck.

Besonders beliebt ist alle Jahre wieder der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt. Die malerische Atmosphäre mit dem gigantischen Tannenbaum vor der Marktkirche, versetzen Besuchende sofort in Weihnachtsstimmung.

Erstmalig inszeniert das Kreativteam der Roncalli Traumfabrik in diesem Jahr ein Weihnachtsdorf auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof Hannover - als stimmungsvolle Visitenkarte der Stadt. Geprägt wird das Dorf von vielen kleinen dekorierten Hütten, einem historischen Riesenrad und glanzvollen Projektion auf die Bahnhofsfassade.

Am Kröpcke dreht sich mit 18 Metern die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt.

Entlang der Fußgängerzone Lister Meile, im Osten der Stadt, erstreckt sich ein besonders familiärer Weihnachtsmarkt mit vielen Leckereien und Kunsthandwerk-Hütten.

Auch die Städte und Gemeinden in der Region bieten eine Vielzahl an charmanten und stimmungsvollen Weihnachtsmärkten an.

Traditionell schließen Hannovers Weihnachtsmärkte am 22. Dezember ihre Tore. Doch am Hauptbahnhof, am Kröpcke und in der Region kann noch ein paar Tage gefeiert werden. Alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in Stadt und Region Hannover finden Sie unter www.hannover-living.de/weihnachtsmaerkte/

Schlittschuh fahren, mitten in der City:

Am 24.11. startet das Winterprogramm am Raschplatz hinter dem Hauptbahnhof Hannover. Dann lädt die größte synthetische und energieneutrale Kunsteisbahn Norddeutschlands auf 440 m² zu Schlittschuhspaß und Eisstockschießen ein. Mehr Infos: www.hannover-living.de/raschplatz-winter-open-air/

Ein glitzerndes Gesamtkunstwerk verspricht der Christmas Garden im Erlebniszoo Hannover - mit 30 farbenprächtige Illuminationen. Mehr Infos: www.hannover-living.de/events/christmas-garden-hannover/

Zu den weihnachtlichen Events bietet die Hannover Marketing & Tourismus GmbH spannende Erlebnispakete an. Alle Erlebnispakete finden Sie unter www.hannover-living.de/winterhighlights-in-hannover/