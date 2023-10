Yuyu Pharma nimmt an der „CPHI Worldwide 2023" teil

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma, hat an biopharmazeutischen Konferenzen in Deutschland, BIO-Europe und CPHI teilgenommen. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Expansion in internationale Märkte wie Europa zu erkunden. Während seiner Teilnahme an der BIO-Europe (Leipzig) und der CPHI (Frankfurt) konzentrierte sich Robert Yu auf Treffen mit Auftragsforschungsinstituten, wichtigen ...

mehr