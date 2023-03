COMPRESSPORT

COMPRESSPORT® PRÄSENTIERT DREI NEUE KOMPRESSIONSBANDAGEN

Genf, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Seit 2008 hat COMPRESSPORT® seine Kompressionsbandagen fortwährend verbessert und neue Technologien für noch mehr Unterstützung, Leichtigkeit und Komfort eingeführt.

Diese Saison bietet COMPRESSPORT® drei neue Modelle für die weitere Begleitung und Optimierung der Leistung der einzelnen Athleten an.

R2 3.0 Stabilität erhöhen und Stoßwellen reduzieren

Exklusive, nahtlose Bandagen mit gradueller Kompression, schnell trocknendes Gewebe und eine speziell entwickelte K-Protect-Lasche zur Reduzierung von Stößen.

Neue, noch revolutionärere Technologien.

Das neue 3D-Gewebe aktiviert die Propriorezeptoren: ein besseres Gleichgewicht und mehr Stabilität, besonders bei Abfahrten

Gezielte Bereiche, um die Mikrozirkulation anzuregen und Entzündungen zu reduzieren: Einschränkung des Risikos von Sehnen- und Knochenhautentzündungen und Verbesserung der Lymphzirkulation.

Die gezielte Kompression an den Waden hilft, Stöße zu absorbieren und Vibrationen zu reduzieren: Muskelrissen, Ermüdung und Krämpfen wird entgegengewirkt.

8 Farben, 4 Größen – UVP: 40 €

R2 AERO Diese aerodynamische Wadenbandage wurde im Windkanal entwickelt und getestet und ist für Triathlonwettkämpfe konzipiert

Durch das innovative, strukturierte Gewebe an der Vorderseite der Bandage werden künstlich Mikroturbulenzen an der Vorderseite des Unterschenkels erzeugt: Der aerodynamische Luftwiderstand wird verbessert und der Athlet dringt besser in die Luft ein.

Ein Vergleichstest R2 AERO-Bandage vs. keine Bandage ergab eine Einsparung von 9 bis 10 Watt bzw. +/- 1 Sekunde je zurückgelegtem Kilometer.

Die Belüftungsstreifen auf der Rückseite halten die Wade auch bei Hitze kühl.

Die leichte Webart bietet hohen Tragekomfort und optimale Unterstützung.

2 Farben, 4 Größen – UVP: 65 €

R2 OXYGEN Diese für schnelle Wettkämpfe und extreme Hitzebedingungen entwickelte Bandage ist mit nur 15 g die leichteste auf dem Markt

Die neue R2 Oxygen ist weiterhin ultraleicht, besonders gut belüftet, unglaublich seidig, schmiegt sich gut an und hält die Wade wie eine zweite Haut.

Die atmungsaktiven Mesh-Teile trocknen schnell und sorgen für eine 360°-Belüftung.

Die ultrafeinen Fasern behalten alle Eigenschaften der Kompression bei und bieten der strategischen Wadenmuskulatur ein hervorragendes Maß an Unterstützung und Schutz, während sie Muskelschwingungen und -verletzungen einschränken.

Das Modell 2023 bietet Ventilationsstreifen mit progressiven Abständen, die den Muskeln folgen, wenn sie sich bei Anstrengung aufblähen. Dies fördert ein schnelles Anziehen, einen optimalen Schritt und hohen Tragekomfort.

2 Farben, 4 Größen – UVP: 50 €

Online verfügbar www.compressport.com und in Geschäften ab: März 2023

ÜBER COMPRESSPORT®

COMPRESSPORT® stammt aus der Welt der Medizin und wurde in der Schweiz aus dem Wunsch heraus gegründet, allen Sportlern eine Reihe von Hochleistungskompressionskleidung anzubieten.

COMPRESSPORT®, der Marktführer, unterstützt Ihre Muskeln, um Ihnen Schutz, Thermoregulierung und modernste Technologien zu bieten.

Einzigartiges Know-how und Fachwissen durch ein Body-Science-Team für eine Schweizer Präzisionskompression.

KOMPRESSION 2023:

