BE LIGHT the shortcut to well-being and mental health

BE LIGHT revolutioniert die mentale Gesundheit mit ihrer einzigartigen “Audiovisuellen Brainwave-Entrainment-Technologie".

Das innovative Berliner Unternehmen BE LIGHT hat eine digitale Brainwave-Entrainment-Technologie entwickelt, die es selbst Anfängern ermöglicht, in kürzester Zeit Stress abzubauen und die mentale Gesundheit zu verbessern.

Die BE LIGHT Methode kann man bei Live Events, im Metaverse oder zuhause per App erleben. Das Ziel ist es, die Vorteile der realen, digitalen und virtuellen Welt zu verbinden, um Menschen und Unternehmen optimal zu helfen, die täglichen Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.

Die Wirkung von BE LIGHT basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen:

Die besonderen Lichtimpulse und Audio-Frequenzen verbessern die Neuroplastizität des Gehirns und erhöhen die Theta- und Alpha-Gehirnwellen. In diesem empfänglichen Zustand können Atemtechniken, Affirmationen oder Visualisierungen besonders schnell wirken. Bspw. werden Theta-Frequenzen zur Schlafoptimierung, Alpha zur Entspannung oder Gamma zur Leistungssteigerung verwendet.

Die erstaunlichen Ergebnisse sind messbar: Messungen der Heart Rate Variability (HRV) zeigen, dass BE LIGHT Sessions positivere Effekte als herkömmliche Meditationen oder Yoga-Sessions erzielen. Unser oftmals überlasteter Verstand und

Körper treten in einen Zustand des Flows und der Homöostase, in dem tiefe Erholungszustände und schnelle Regeneration ermöglicht werden.

Die Gründer Achilan, Ivo, Oliver und Pascal haben nach erfolgreichen Karrieren in der Businesswelt traditionelle und alternative Heilmethoden von Brasilien bis Indien erforscht, ausprobiert und eine magische Formel entwickelt. Die BE LIGHT Methode verbindet jahrhundertealte Weisheit und moderne Technologie basierend auf neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft.

BE LIGHT möchte so vielen Menschen wie möglich helfen und bietet allen Teilnehmern an, die Methode kostenfrei zu testen. Einfach die App unterwww.be-light.app, im App Store oder Google Play Store herunterladen und sofort loslegen. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen mit BE LIGHT und wie diese innovative Methode Ihr Leben bereichert.

Wählen Sie aus verschiedenen Programmen, die zu Ihrer Stimmung und Ihren Zielen passen, und erleben Sie schnell tiefgreifende Ergebnisse.

Verbessern Sie Ihren Schlaf, reduzieren Sie Stress und erleben Sie Flow-Zuständ

Fördern Sie emotionales Wohlbefinden, reduzieren Sie Ängste und verbessern Sie Ihre mentale und körperliche Gesundheit

Erwecken Sie mehr Lebensfreude und entdecken Sie Ihr volles Potenzial.

Kontakt: office@be-light.app

Über BE LIGHT

BE LIGHT: Die Synthese von Jahrhunderte alter Weisheit, modernster Technologie und Neurowissenschaft für tiefgreifende Transformation.

BE LIGHT ist ein visionäres Berliner Unternehmen, das durch die BE LIGHT Methode jahrhundertealte Weisheit, hochmoderne Technologie und neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaft verbindet. BE LIGHT bietet innovative audiovisuelle Brainwave-Entrainment-Technologie. BE LIGHT arbeitet mit internationalen Experten an der besten Methode, um das innere Gleichgewicht, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.be-light.app, um mehr über BE LIGHT und seine tiefgreifende Wirkung zu erfahren.

Hier ist der Link zur Event Webseite

https://swissfintechladies.com/art-and-startup-night/

Hier ist der Link zum Ticketverkauf

https://swissfintechladies.com/product/donors-gala-ticket/

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.ch/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies