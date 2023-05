PwC Schweiz

PwC Schweiz als attraktivster Arbeitgeber innerhalb der Big Four ausgezeichnet

PwC Schweiz belegt beim Universum-Arbeitgeberranking 2023 den ersten Platz als bester Arbeitgeber innerhalb der Big Four

Das Universum-Arbeitgeberranking 2023 basiert auf einer Befragung von mehr als 10'870 Studierenden an Schweizer Hochschulen

PwC Schweiz freut sich über den ersten Platz als bester Arbeitgeber unter den Big Four in der Schweiz. Der Rang ergibt sich aus dem Universum-Arbeitgeberranking 2023, das auf einer Befragung von mehr als 10'870 Studierenden an Schweizer Hochschulen basiert.

Das Gesamtergebnis von PwC Schweiz ist beeindruckend. Obwohl der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungssektor insgesamt etwas an Attraktivität eingebüsst hat, steht PwC Schweiz an der Spitze der Big Four und belegt im Ranking der 129 attraktivsten Arbeitgebenden der Schweiz den 16. Platz.

«Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als bester Arbeitgeber in der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsbranche», so Andreas Staubli, CEO von PwC Schweiz. «Unser Fokus auf die Schaffung eines inklusiven Arbeitsumfeldes und die Investition in die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir Top-Talente anziehen», ergänzt Staubli.

Der feste Wille von PwC, ein inklusives Umfeld zu schaffen, zeigt sich auch darin, dass PwC den 18. Platz unter den attraktivsten Arbeitgebenden für weibliche Talente belegt – eine bemerkenswerte Leistung für die Branche. Viele Studierende schätzen, wie PwC die Gleichstellung der Geschlechter gezielt unterstützt.

Im Universum-Ranking zeigt sich, dass die Betonung der beruflichen Fort- und Weiterbildung bei PwC Schweiz in der Umfrage mit 60 Prozent hoch bewertet wurde. Damit ist das Unternehmen einer der attraktivsten Arbeitgebenden in diesem Bereich.

Leo Marty, Managing Director bei Universum Schweiz, fügt hinzu: «Ein Motto von PwC lautet: ‹Gestalte mit uns die Zukunft – von Menschen geführt und durch Technologie unterstützt.› Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, dass die Studierenden von heute verstehen, wie wichtig gesunde, inklusive und qualifizierte Mitarbeitende für PwC sind.»

Über Universum

Universum ist eine datenbasierte Employer-Branding-Agentur. Das Unternehmen wurde in Stockholm gegründet und ist heute in mehr als 60 Ländern tätig, mit wichtigen Standorten in Zürich, Paris, Berlin, London, New York, Singapur und Shanghai. Im Rahmen der Universum Talent Survey, die in über 60 Märkten weltweit durchgeführt wurde, wurden mehr als eine Million Studierende und Berufstätige zu ihren Präferenzen betreffend potenzielle Arbeitgebende, Karrierevorstellungen und Kommunikationsvorlieben befragt. Auf dieser Grundlage bietet das Unternehmen seiner Kundschaft Forschung, Strategie und kreative Lösungen, die sie benötigen, um Talente effektiver anzuwerben.

Über PwC

PwC Schweiz ist das führende Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Der Zweck von PwC ist es, das Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Firmen, das in 156 Ländern tätig ist und rund 295’000 Mitarbeitende beschäftigt. Diese setzen sich dafür ein, in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Steuern und Recht erstklassige Dienstleistungen zu erbringen. PwC Schweiz hat über 3’380 Mitarbeitende und Partner:innen an 14 verschiedenen Standorten in der Schweiz sowie einem im Fürstentum Liechtenstein. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was für Sie wichtig ist, unter www.pwc.ch. «PwC» bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, von denen jede ein eigenständiges Rechtssubjekt ist. Nähere Angaben dazu finden Sie unter www.pwc.com/structure

