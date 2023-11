Colivar Wöchentlicher Marktimpuls

SwissFinTechLadies

Hier lesen Sie den Colivar Weekly Market Pulse, mit freundlicher Genehmigung unseres Gastautors Mahnoosh Mirghaemi.

Bitte lernen Sie Mahnoosh hier kennen https://www.colivar.ai/about-creator

Lesen Sie Every women's key to a second income hier https://www.colivar.ai/

Genießen Sie unsere wöchentlichen Einblicke in die Märkte, Makroökonomie, Geopolitik und Investitionen

Frohe oder trübe Feiertage: Einblicke in den Gegenwind der Verbraucher und die Marktdynamik

Während sich das Jahr 2023 seinem Ende nähert, hat die US-Wirtschaft eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen, insbesondere mit einem bemerkenswerten BIP-Wachstum von 4,9% im dritten Quartal. Dieses Wachstum wird in erster Linie von den Verbraucherausgaben angetrieben, einer entscheidenden Komponente der US-Wirtschaft, die etwa 70% des BIP ausmacht.

Marktüberblick

Die Stärke des Technologiesektors: Der Technologiesektor war ein Eckpfeiler der Performance des S&P 500, zu der große Unternehmen wie Apple und Microsoft maßgeblich beigetragen haben. Die Dominanz dieses Sektors im S&P 500 ist auf über 29% gestiegen, den höchsten Wert seit Ende 2021, was auf seinen wachsenden Einfluss auf den breiteren Markt hinweist.

Herausforderungen am Anleihemarkt: Der Anleihemarkt erlebte Volatilität, die vor allem durch die Underperformance bei der "Great Fall Bond Rally of 2023" und die enttäuschende Auktion langfristiger Anleihen hervorgehoben wurde. Diese Volatilität störte die Aktienmarktrallye kurzzeitig, brachte sie aber nicht vollständig zum Entgleisen.

Die Widerstandsfähigkeit des S&P 500: Trotz einiger Herausforderungen befindet sich der S&P 500 in einem Aufwärtstrend und strebt sein Jahreshoch an. Wir glauben jedoch, dass die anstehenden VPI-Daten und andere Wirtschaftsindikatoren neue Hürden darstellen könnten.

Der Schweizer Marktindex leidet: Im Gegensatz zu den breiteren Markttrends steht der Schweizer SMI vor seiner schwächsten Jahresperformance im Vergleich zu seinen Pendants in der Eurozone seit 1999, was auf die enttäuschenden Gewinne seiner schwergewichtigen Konstituenten zurückzuführen ist. Viele Schweizer Unternehmen wurden durch die Aufwertung des Schweizer Frankens beeinträchtigt, was für Unternehmen mit bedeutenden internationalen Umsätzen eine Herausforderung darstellt.

Finanzielle Gesundheit der Verbraucher

Abwärtstrend bei den Ersparnissen: Der Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte deutet auf einen möglichen Rückgang der Verbraucherausgaben hin, was von entscheidender Bedeutung ist, da die Verbraucherausgaben den Großteil der US-Wirtschaft antreiben.

Verschuldung und Zahlungsrückstände: Erhöhte Kreditkartenschulden und Zahlungsrückstände deuten auf finanzielle Engpässe hin, die das Ausgabeverhalten der Verbraucher verändern könnten.

Externe Einflüsse: Die breiteren Auswirkungen

Politisches Klima: Der drohende Stillstand der US-Regierung und geopolitische Unruhen könnten die Stimmung der Anleger und das Vertrauen der Märkte weltweit beeinflussen.

Globale Wirtschaftsindikatoren: Die bevorstehenden Wirtschaftsberichte, darunter die chinesische Wirtschaftstätigkeit und der britische Verbraucherpreisindex, werden die Markterwartungen auf kurze Sicht beeinflussen.

Zukünftiger Marktausblick

Tech vs. Small Caps: Der Tech-Sektor übertrifft weiterhin die Aktien von Small Caps, was seine Widerstandsfähigkeit inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheiten widerspiegelt.

Beobachtungen zu den Zinssätzen: Die Zinspolitik der US-Notenbank steht weiterhin im Mittelpunkt des Interesses der Märkte. Jede Änderung in ihrer Politik könnte sowohl die Aktien- als auch die Anleihemärkte erheblich beeinflussen.

Unternehmensrückkäufe: Das Ende der Gewinnsperrfristen könnte zu verstärkten Unternehmensrückkäufen führen, was die Aktienkurse beflügeln könnte.

Anlegerperspektive

Die Anleger bewegen sich in einem komplexen Umfeld, das durch das Wachstum des Technologiesektors, die Volatilität der Anleihemärkte und makroökonomische Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Diversifizierung und eine langfristige Perspektive sind der Schlüssel zu erfolgreichen Investitionen in diesem Umfeld. Trotz der aktuellen Herausforderungen hat sich der Markt als widerstandsfähig erwiesen, und es bieten sich Chancen, insbesondere angesichts der erwarteten Jahresendrallye und des anhaltenden Wachstums des Technologiesektors.

Quelle: Daten und Erkenntnisse aus verschiedenen Finanzquellen, einschließlich Bloomberg Intelligence und Marktbeobachtungen.

