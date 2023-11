aisot @ Art and Startup Night und Donors Gala

SwissFinTechLadies

aisot freut sich darauf, an der Art and Startup Night und Donors Gala der SwissFinTech Ladies teilzunehmen, da dies mit unseren Grundwerten von Innovation, Zusammenarbeit und Community Engagement übereinstimmt. Der Event bietet eine ausgezeichnete Plattform, um sich mit anderen Unternehmern, Investoren und Branchenexperten zu vernetzen und wertvolle Beziehungen im FinTech-Ökosystem zu fördern. Darüber hinaus ist aisot engagiert für Impact und Gleichberechtigung. Wir glauben, dass Technologie eine treibende Kraft für positive Veränderungen ist. Zudem setzen wir uns ein, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die Finanzlandschaft transformieren, sondern auch zu sozialer und wirtschaftlicher Gleichberechtigung beitragen. Durch die Teilnahme an der Art and Startup Night möchten wir unser Engagement für die Nutzung von KI und innovativen Technologien präsentieren, um eine inklusivere und gerechtere Zukunft für die Finanzbranche und darüber hinaus zu schaffen.

Anfang Oktober 2023 hat aisot erfolgreich die “AI Insights Platform” für digitale Vermögenswerte eingeführt. Mit der interaktiven und cloud-basierten Plattform haben Vermögensverwalter und Asset Manager die Möglichkeit, personalisierte Anlageportfolios für ihre Kunden zu erstellen und kontinuierlich auf der Grundlage von Marktinformationen und alternativen Quellen zu optimieren.

Heute reicht es in der Vermögensverwaltung nicht mehr aus, einfach Renditen zu generieren. Kunden verlangen zunehmend nach personalisierten Anlagelösungen. Zahlreiche Studien haben personalisierte Portfolios als das aktuell grösste unerfüllte Kundenbedürfnis identifiziert. Mit modernster KI-Technologie geht aisot auf diese Anforderung ein, indem hochwertige KI-Tools sowohl über die "AI Insights Platform" als auch über eigene White-Label-Investmentprodukte für die breitere Finanzbranche angeboten werden. Personalisierung umfasst eine Vielzahl von Elementen wie Volatilitätsziele, Asset-Gewichtungen, Umsatzraten und ESG-Faktoren sowie individuelle Empfehlungen bis auf die Ebene einzelner Wertpapiere. Durch das in die "AI Insights Platform" integrierte "Product Launch Pad" bietet aisot die Möglichkeit, KI-optimierte Portfolios in handelbare Investmentprodukte zu verwandeln. aisot-Kunden haben zudem die Möglichkeit, Aufgaben im Vermögensmanagement zu delegieren und so eine professionelle Verwaltung ihrer Portfolios sicherzustellen. Dies ermöglicht es ihnen, sich auf Spezialisierungen, Satellitenportfolios oder ihre eigene Kundenakquise zu konzentrieren.

In seiner letzten Finanzierungsrunde, abgeschlossen im März dieses Jahres, sammelte aisot 1,8 Millionen CHF ein und erhöhte damit die Gesamtfinanzierung auf 2,4 Millionen CHF. Das Kapital wird hauptsächlich dazu verwendet, das wachsende Team von KI-Ingenieuren und Finanzspezialisten zu stärken. In den letzten Monaten hat aisot Talente von Branchenführern wie Google, InvestCloud und GenTwo angezogen. Darüber hinaus hat Dr. Petter Kolm, ein mehrfach ausgezeichneter Professor für Finanzmathematik an der New York University und ehemaliger Mitarbeiter bei Goldman Sachs Asset Management, sein Engagement für das Unternehmen verstärkt und bringt seine Expertise in KI-Anwendungen im Asset Management in aisot ein.

Als offizielles Spin-off der ETH Zürich und eng verbunden mit dem AI Center an der ETH Zürich hat aisot Anerkennung durch verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter der Swiss Venture Competition, die EU Fintech Awards, die WealthTech100 Awards und die Swiss Fintech Awards.

Im Streben nach nachhaltigem Wachstum bereitet sich aisot strategisch auf eine Expansion auf mehreren Ebenen vor. Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr 2024 seine Engineering- und Vertriebsteams zu stärken und dabei strategisch wichtige Standorte wie die Schweiz und die Vereinigten Staaten ins Visier zu nehmen. Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Strategie legt aisot die Grundlagen für eine Finanzierungsrunde der Serie A, die für Mitte 2024 geplant ist. Mit einem angestrebten Fundraising-Ziel von 6 bis 10 Millionen CHF zielt diese finanzielle Initiative darauf ab, die Ressourcen des Unternehmens zu stärken. Die Kapitalzufuhr soll als Katalysator für weitere Forschung und Entwicklung dienen und aisot befähigen, Fortschritte in KI-gesteuerten Asset-Management-Lösungen voranzutreiben.

