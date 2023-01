Full-Life Technologies Limited

Full-Life Technologies gibt Ernennung von Steffen Heeger, MD, PhD, zum Chief Medical Officer und Fa Liu, PhD, zum Chief Scientific Officer bekannt

Mannheim, Deutschland, Watchung, New Jersey und Schanghai (ots/PRNewswire)

Full-Life Technologies gab heute die Ernennung von Steffen Heeger, MD, PhD, zum Chief Medical Officer (CMO) und Fa Liu, PhD, zum Chief Scientific Officer (CSO) bekannt. Dr. Heeger bekleidet seit mehr als 15 Jahren leitende Positionen in der klinischen Entwicklung der Onkologie bei großen und aufstrebenden Unternehmen. Seine Arbeit war entscheidend für die Entwicklung von Erbitux®, einem monoklonalen therapeutischen Antikörper, der auf EGFR wirkt, sowie für die erfolgreiche klinische Entwicklung anderer therapeutischer Antikörper gegen Krebs, einschließlich gezielter Wirkstoff-Konjugate. Dr. Liu ist ein führender Peptid-Chemiker, der als Head of Chemistry bei Novo Nordisk tätig war, und im Jahr 2020 als Mitbegründer und CEO von Focus-X, einem peptidorientierten radiopharmazeutischen Unternehmen, das vor Kurzem von Full-Life übernommen wurde.

„Dr. Heeger bringt eine große Bandbreite an Fachwissen und eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von klinischen Strategien für gezielte onkologische Therapeutika sowohl in der frühen als auch in der späten Entwicklungsphase ein", so Lanny Sun, Mitbegründer, Chairman und CEO von Full-Life. „Er kommt zu Full-Life, da wir die Pläne für unsere ersten gezielten Radiopharmazeutika beschleunigen, um in klinische Studien einzutreten. Dr. Liu blickt auf eine sehr erfolgreiche 18-jährige Karriere in der therapeutischen Forschung zurück, unter anderem bei Eli Lilly und Novo Nordisk. Er leitete Focus-X, um innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung eine vielversprechende radiopharmazeutische Pipeline aufzubauen. Dr. Liu wird unsere Forschungsfähigkeiten weiter stärken, einschließlich unserer Plattform für Radionuklid-Wirkstoff-Konjugate (RDC) und therapeutischer Programme. Wir freuen uns, diese Führungskräfte in unserem Team willkommen zu heißen."

Dr. Heeger begann seine pharmazeutische Karriere bei Merck KGaA, wo er neun Jahre lang eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Erbitux® spielte, einem monoklonalen Antikörper-Therapeutikum, das auf EGFR wirkt. Nach Merck KGaA kam er zu Morphosys und war fünf Jahre lang Vice President und Head of Clinical Development. Während dieser Zeit leitete er die klinische Entwicklung mehrerer therapeutischer monoklonaler Antikörper für Krebs gegen Ziele wie PSMA, CD38 und CD19. Die Anti-CD19-Arbeiten führten zur Zulassung von Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) für die Behandlung von Diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, dem ersten registrierten Medikament, das von Morphosys klinisch entwickelt wurde.

Nach seiner Tätigkeit bei Morphosys, war Dr. Heeger in Positionen als Chief Medical Officer bei Selvita, S.A. tätig, wo er das führende Anti-Krebs-Präparat des Unternehmens durch das IND-Antragsverfahren und seine erste klinische Studie brachte, und bei NBE Therapeutics, wo er die IND-Zulassung und die erste klinische Studie für sein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat NBE-002 zur Behandlung von soliden Tumoren und Lymphomen überwachte. NBE wurde daraufhin von Boehringer Ingelheim für 1,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Zuletzt bekleidete er die CMO-Position bei Pega-One, einem Unternehmen für Onkologie im klinischen Stadium, das unter der Dachorganisation Centessa Pharmaceuticals an die Börse ging. Dr. Heeger hat einen MD und Master of Healthcare Management (MSc) an der Universität Heidelberg (Deutschland) erworben. Er studierte klinische Onkologie am Universitätskrankenhaus Heidelberg, an der Abteilung für Hämatologie und Onkologie und am Deutschen Krebsforschungszentrum.

Dr. Liu war vor der Gründung von Focus-X als Head of Chemistry in den Novo Nordisk Research Centers in den USA tätig und leitete die Erforschung von Peptid- und Protein-Therapeutika. Zuvor war Dr. Liu Head of Chemistry bei Calibrium LLC, wo er bis zu seiner Übernahme durch Novo Nordisk eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Pipeline des Unternehmens spielte. Dr. Liu begann seine industrielle Karriere bei Eli Lilly, wo er mehrere peptidorientierte Optimierungsbemühungen leitete und die anerkannten modernen Insulin-Peptidhormone etablierte. Bevor er zu Lilly kam, war Dr. Liu am National Cancer Institute tätig, das sich auf die Entdeckung von Krebsmedikamenten konzentrierte. Dr. Liu hat fünf Verbindungen entdeckt, die in Studien am Menschen weiterentwickelt wurden, darunter NNC0480-0389 (Phase II). Er trug auch zur Entdeckung von LY3209590 (Phase III) und dem von der FDA zugelassenen Medikament Lyumjev® (Insulin lispro-aabc) bei. Dr. Liu promovierte am Shanghai Institute of Organic Chemistry, der chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Informationen zu Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited („Full-Life") ist ein voll integriertes globales radiopharmazeutisches Unternehmen mit Niederlassungen in China, Europa und den USA. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der radiopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung zu besitzen, um den Patienten klinische Vorteile zu bieten. Das Unternehmen plant, die Kernprobleme der heutigen Radiopharmazie durch innovative Forschung anzugehen, die auf die Behandlungen von morgen abzielt. Wir verfügen über ein Team von dynamischen Unternehmern und Wissenschaftlern mit nachgewiesenen Erfolgen in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und der klinischen Entwicklung.

Website: www.full-life.com

