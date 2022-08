ActiveViam

Der globale Software-Analytics-Spezialist "ActiveViam" eröffnet Deutschlandbüro in Frankfurt am Main+++Claus Schünemann leitet neu gegründete ActiveViam Germany GmbH

Frankfurt (ots)

Der globale Software-Analytics-Spezialist für die Finanzdienstleistungsbranche, ActiveViam, hat ein Deutschlandbüro in Frankfurt am Main eröffnet. Claus Schünemann wird die neu gegründete Gesellschaft ActiveViam Germany GmbH als Vice President EMEA leiten, um das Wachstum in der Region zu beschleunigen.

Die Gesamtzahl der ActiveViam-Büros erhöht sich mit der Frankfurt-Niederlassung in Europa auf vier: Weltweit ist das Unternehmen an acht Standorten vertreten, die sich auf die Regionen Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und Europa verteilen - weitere Eröffnungen sind geplant.

Claus Schünemann wird Geschäft ausbauen

Claus Schünemann hat mehr als zwei Jahrzehnte Praxiserfahrung im Wachstum von Softwareunternehmen gesammelt, insbesondere im Bank- und Kapitalmarktbereich: "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben bei ActiveViam, insbesondere darauf, das Geschäft in Deutschland und der gesamten EMEA-Region auszubauen.

Preisgekrönte ActiveViam-Datenanalyseplattform

ActiveViam bietet erstklassige Softwarelösungen für Markt- und Kreditrisiken, Liquiditätsmanagement und Sicherheitsoptimierung. Diese Lösungen basieren auf der preisgekrönten und schnellen ActiveViam-Datenanalyseplattform, die seit eineinhalb Jahrzehnten sehr erfolgreich von Finanzdienstleistern genutzt wird.

ActiveViam hat sich zum Ziel gesetzt, das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz - einem der größten Bankenmärkte in Europa - auszubauen. Das Unternehmen verfügt in der DACH-Region bereits über Bestandskunden und arbeitet mit einem etablierten Partnernetzwerk zusammen.

"Wir heißen Claus Schünemann in seiner neuen Rolle bei ActiveViam herzlich willkommen," sagt Kathy Perrotte, Mitgründerin und CEO von ActiveViam. "Wir sehen für unsere Software eine starke Nachfrage, da die Finanzdienstleister in einem volatilen Umfeld und bei hoher Inflation die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Wir freuen uns darauf, in neue Regionen zu expandieren und den Support für unsere bestehenden Kunden auszubauen."

Über ActiveViam

ActiveViam ist ein globaler Softwareanbieter für die Finanzdienstleistungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.activeviam.com/