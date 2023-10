BestDrive Switzerland AG

Studie mit Statista: Fast die Hälfte der AutofahrerInnen in der Schweiz wünscht sich ein E-Auto

Aarau (ots)

Die Welt steht vor großen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Das Thema E-Mobilität und Carsharing sind Bestandteile vieler politischer und öffentlicher Debatten. Steigendes Umweltbewusstsein und der Nachhaltigkeitsgedanke bewegen auch viele Schweizer AutofahrerInnen zu einem Perspektivenwechsel – Stichwort: Mobilitätswende. Das Marktforschungsinstitut Statista hat im Auftrag von BestDrive by Continental ein Stimmungsbild der Schweizer AutofahrerInnen erfragt.

Elektrofahrzeuge gewinnen bei den AutofahrerInnen in der Schweiz immer mehr an Bedeutung. Schon über 100‘000 Elektroautos waren per Ende 2022 in der Schweiz zugelassen und diese Anzahl steigt kontinuierlich an.

In einer Studie von Statista geben fast die Hälfte der befragten PW-BesitzerInnen an, sich gut vorstellen zu können, ein Elektroauto zu kaufen. Gründe der Befragten, die sich gegen den Kauf eines Elektroautos entscheiden würden, sind vor allem fehlende Lademöglichkeit zu Hause bzw. im privaten Umfeld (58%), hohe Anschaffungskosten (51%) und zu geringe Reichweiten der Autos (50%).

Für die Hälfte der Befragten, die sich für ein E-Auto entscheiden würden, zählen die Themen Umwelt- und Kostenaspekte für den Kauf eines Elektroautos. Elektroautos sind bekannt dafür, weniger oder sogar keine direkten Emissionen während der Fahrt zu erzeugen. Dieses Argument finden über 50% überzeugend. Geringere Betriebskosten durch günstigeren Strom als Benzin oder Diesel nennen außerdem 49% der PW-NutzerInnen als einen der Hauptgründe.

Sharing is caring

Eine Alternative zur Investition in ein eigenes Elektroauto ist das Car-Sharing-Modell, das in vielen Gegenden der Schweiz bereits sehr gut ausgereift ist. Für jeden Dritten wäre dies eine Option, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Diejenigen, die sich einen Umstieg auf Car-Sharing vorstellen können, würden dies vor allem aus Kostengründen (50%) und der Liebe zur Umwelt (61%) tun.

Zur Methodik

Im Auftrag von BestDrive by Continental hat das Marktforschungsinstitut Statista eine repräsentative Online-Befragung von 500 PKW-BesitzerInnen im Alter von 18 bis 65 Jahren in der Schweiz durchgeführt.

Über BestDriveSwitzerland:

BestDrive Switzerland AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Continental AG, welche als innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Mobilität weltweit erfolgreich tätig ist. BestDrive Switzerland AG vereint die Filialnetze der Reifen- und Autoservice-Spezialisten von Adam Touring und Pneu Egger neu unter dem Namen BestDrive by Continental.