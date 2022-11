ContiTrade Schweiz AG

Aus Adam Touring & Pneu Egger wird BestDrive by Continental

Aarau (ots)

Neuer Name – bewährte Servicequalität: Adam Touring und Pneu Egger, die beiden Handelsmarken der CONTITRADE SCHWEIZ AG, starten Anfang 2023 mit der schrittweisen Umgestaltung zur europäischen Servicemarke BestDrive by Continental.

In naher Zukunft erhalten alle Filialen des Reifen- und Autoservice-Dienstleisters CONTITRADE SCHWEIZ AG nach und nach einen neuen Namen: „BestDrive by Continental“. Aufgrund der jahrelangen Konzernzugehörigkeit zu der weltweit agierenden Continental AG – CONTITRADE SCHWEIZ AG ist eine Tochtergesellschaft – verwandeln sich alle Schweizer Filialen nun Schritt für Schritt optisch zur einheitlichen, europäischen Servicemarke.

„Die jahrelange Zugehörigkeit und Partnerschaft mit Continental wollen wir nun auch in der Schweiz für jedermann sichtbar machen. Bei Continental steht die Qualität der Produkte immer an erster Stelle und so arbeiten wir jeden Tag daran, das Autofahren für unsere Kundinnen und Kunden sicher zu machen. BestDrive by Continental steht somit in erster Linie für die Sicherheit unserer Kunden: für die sichersten Reifen, aber auch für qualitativ hochstehende Autoservices – vom Ölwechsel über die Klimaanlagenwartung und Bremsencheck bis hin zur Inspektion und vieles mehr. Die Marke BestDrive ist unter anderem schon in Ländern wie Frankreich, Belgien, Tschechien und Irland erfolgreich“, erklärt Patrick Matejcek, Managing Director der CONTITRADE SCHWEIZ AG.

Nach und nach werden alle Filialen mit einem neuen Design versehen, zudem werden die Gesamtoptik und Namensgebung angepasst. Der gesamte Rebranding-Prozess soll Ende 2023 abgeschlossen sein, dann werden alle Betriebe in der Schweiz im neuen Design erstrahlen.

„Dieser Prozess wird nicht über Nacht passieren, sondern rund ein Jahr andauern“, erklärt Matejcek und ergänzt: „Das Wichtigste ist uns aber, dass wir gleichzeitig in die Qualität unserer Dienstleistungen investieren, denn BestDrive soll mehr als ein neuer Name sein, BestDrive soll unseren Kunden einen Mehrwert bringen“.

BestDrive by Continental verbindet professionellen Service mit bewährter Verlässlichkeit

„Der neue Name ist Programm: Es ist uns ein zentrales Anliegen, unseren Kunden hochwertige Produkte und den besten Service anzubieten – damit alle Menschen sicher im Strassenverkehr unterwegs sind “, fasst Matejcek zusammen.

„Deshalb investieren wir gezielt in die umfassende und sorgfältige Neugestaltung aller Standorte – sowohl von aussen als auch von innen.“

Sowohl für kleine und grosse Pkw- und Lkw-Flotten sowie natürlich auch für Privatkunden wird BestDrive by Continental weiterhin als Experte für Reifen und eine Vielzahl an Dienstleistungen rund ums Fahrzeug agieren und diese Qualität weiter ausbauen. Ein wichtiges Ziel ist auch, den international agierenden Flottenkunden in vielen europäischen Ländern mit einer Servicemarke und einem einheitlichen Servicenetz zu begegnen.

Über ContiTrade Schweiz:

CONTITRADE SCHWEIZ AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Continental AG, welche als innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Mobilität weltweit erfolgreich tätig ist.