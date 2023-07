ContiTrade Schweiz AG

BestDrive by Continental pflanzt rund 600 Quadratmeter Wald im Urserntal

Bild-Infos

Download

Aarau (ots)

BestDrive by Continental ist die neue Servicemarke von Best Drive Switzerland AG und folgt auf Pneu Egger und Adam Touring. Neben einem neuen Aussehen und erweiterten Serviceangebot sind auch Nachhaltigkeitsaktivitäten geplant. Das erste Waldaufforstungsprojekt wurde nun im Urserntal umgesetzt.

Das Tal im Kanton Uri war vor mehreren hundert Jahren noch bewaldet, wie wissenschaftliche Studien belegen. Inzwischen findet sich nur noch ein geringer Baumbestand und überwiegend Buschwerk an den Hängen – zu wenig Schutz vor Lawinen oder Steinschlägen. Da eine Regeneration des Waldes aus eigener Kraft nicht mehr zu erwarten ist, hilft die Initiative Artenglück mit Unterstützung von BestDrive by Continental nach. Ca. 300 Bäume wurden in Hanglage unter- oder innerhalb bestehender Waldflächen gepflanzt. Neben ihrer Funktion als CO2-Speicher bieten sie auch verschiedenen Tierarten einen Unterschlupf.

„Im Zuge der Einführung unserer neuen Marke BestDrive by Continental, die nach und nach die bisherigen Traditionsmarken Pneu Egger und Adam Touring ersetzen wird, möchten wir neben unserem Namen und Aussehen auch das Serviceportfolio und unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit auf ein neues Level heben“, berichtet Geschäftsführer Patrick Matejcek. „Wir sind untrennbar mit der Schweiz, den Menschen und der Natur hier verbunden. Deshalb möchten wir unserer Verantwortung als Schweizer Traditionsunternehmen gerecht werden, indem wir etwas an die Umwelt zurückgeben. Als Familienvater denke ich hierbei auch an die nächste Generation, für die ich mir wünsche, dass sie die Natur und den Planeten ebenso geniessen können, wie ich es tue“, so Matejcek.

Die Aktion stellt den Auftakt für ein langfristiges Engagement dar und steht symbolisch für zahlreiche Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit, die BestDrive by Continental in der Schweiz plant oder bereits umgesetzt hat.

Über Artenglück

Die Initiative wurde von Lara Boye und Felix Schulze-Varnholt gegründet und engagiert sich bereits seit einigen Jahren in Deutschland für die Themen Klimaschutz, Biodiversität und Artenvielfalt. Neben der Pflanzung von mehrjährigen Blühwiesen als neuer Lebensraum für Insekten und Kleintiere setzt Artenglück inzwischen auch Aufforstungsprojekte um. Dabei werden sie teilweise von privaten Spendern, aber auch von Unternehmen finanziell unterstützt.

„Dank der Zusammenarbeit mit BestDrive by Continental können wir nun das erste Nachhaltigkeitsprojekt in der Schweiz umsetzen. Das Land ist zwar – zumindest optisch – derzeit noch weniger stark von den Folgen des Klimawandels betroffen als andere Länder in Europa, dennoch ist es Zeit, Gegenmassnahmen einzuleiten“, berichtet Schulze-Varnholt. Boye ergänzt: „Dabei arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, die die Bedingungen und Bedürfnisse der vorhandenen Ökosysteme kennen. Bei unseren Nachhaltigkeitsprojekten verwenden wir zudem ausschliesslich klimaresistente Setzlinge und Saatgut aus der jeweiligen Region, um die Natur und die Tiere vor Ort bestmöglich zu unterstützen.“

Über BestDrive Switzerland:

BestDrive Switzerland AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Continental AG, welche als innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Mobilität weltweit erfolgreich tätig ist. BestDrive Switzerland AG vereint die Filialnetze der Reifen- und Autoservice-Spezialisten von Adam Touring und Pneu Egger neu unter dem Namen BestDrive by Continental.