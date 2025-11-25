news aktuell Academy

Wirkungsvoll schreiben für PR & professionelle Kommunikation

Mehrteiliger Online-Workshop mit individuellem Coaching

Hamburg (ots)

Dieser sechsteilige Online-Schreibkurs widmet sich abwechslungsreichen und zielgruppengerechten Texten für PR und Unternehmenskommunikation. Die erfahrenen Referentinnen erwarten Sie mit unterschiedlichen Instrumenten, Übungen, Tipps & Tricks für verschiedene Textformate, Einsatzbereiche und Medien. Auch die Frage nach einem sinnvollen Einsatz von KI wird uns während des Workshops begleiten.

Die Durchführung erfolgt online via zoom. Zusätzlich erhalten Sie Einzel-Coachings, exklusive Motivationstipps und jede Menge Austausch in der Gruppe.

Inhalte im Überblick

Texte effizient und strategisch planen, schreiben und überarbeiten

Strategien für wiederkehrende Inhalte und verschiedene Medien

Kreativtechniken für Headline und Einstieg

Unterschiedliche Zielgruppen abholen

Tricks gegen Schreibblockaden

Das Schreiben effizient organisieren

Mit Argumenten in der Freigabe überzeugen

Bei jedem Thema geben wir Tipps für den Einsatz der KI und holen ChatGPT auch live dazu.

Key Facts

Termine: 24. Februar - 24. März 2026, eine Online-Session je Woche jeweils am Dienstagvormittag. Abschluss am 26. März 2026 von 14:00 - 15:00 Uhr.

Teilnahmegebühr: 975 Euro zzgl. MwSt. / 1.160,25 Euro inkl. MwSt.

Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 14 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengrösse bis vierzehn Tage vor dem Durchführungstermin behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.

Stornierung: kostenfrei möglich bis zum 10. Februar 2026

Anmeldung via E-Mail bitte bis 9. Februar 2026 an: academy@newsaktuell.de.

Durchführung: online via zoom.

Leitung: Sabine Krippl & Ania Dornheim.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

Programm und Ablauf vom 24. Februar bis 26. März 2026:

Woche 1: Dienstag, 24. Februar 2026 von 9:00-12.00 Uhr

Kickoff-Workshop: Kennenlernen

Texte bewerten mit dem Meta-Tool textwende-Maß®

Erkenntnisse aus der Lese- und Wahrnehmungsforschung

Woche 2: Dienstag, 3. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr

Texte planen: Wie unser Ziel den Inhalt bestimmt

Zielgruppengerechtes schreiben

Tools für die Planung

Woche 3: Dienstag, 10. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr

Kreativ werden: Die Trickkiste von textwende

ABC-Darium

Lullsche Leitern

Strukturliste

Ideen aus dem Storytelling

Woche 4: Dienstag, 17. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr

Gehirngerechte Texte schreiben

Spannende Absatzanfänge

Geniale Ideen für Wortwahl und Satzbau

Mediengerecht schreiben

Woche 5: Dienstag, 24. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr

Texte zielgerichtet überarbeiten

6-Schritte Methode für die Korrektur

Argumentationstipps für die Freigabe

Abschluss: Donnerstag, 26. März 2026 von 14:00-15:00 Uhr

Erkenntnisse aus dem Einzelcoaching

Gemeinsame Reflexion und Ausblick

Das integrierte Einzelcoaching macht diesen Intensivkurs besonders wertvoll: Während der Laufzeit können die Teilnehmenden ein Einzelcoaching nutzen und so einmal wöchentlich per E-Mail individuelles Feedback zu eigenen Texten oder Textideen erhalten, selbstverständlich vertraulich.

Geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen. Und für Kommunikationsverantwortliche aus Bereichen wie HR, IT und Nachhaltigkeit. Grundkenntnisse und erste Erfahrungen im beruflichen Schreiben sind empfohlen. Der Workshop ist auch geeignet für das praxisnahe Onboarding neuer Kolleginnen und Kollegen.

Die Referentinnen Sabine Krippl und Ania Dornheim sind die Gründerinnen von textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Zusammen präsentieren sie Inhalte anschaulich und humorvoll.

Hier geht´s zum Download des Programm-Handouts (pdf).

Mehr Informationen zur news aktuell Academy