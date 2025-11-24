Podiumsdiskussion, Talkshow, Townhall: So meistern Sie heikle Fragen und nutzen Ihre Chancen vor einem Live-Publikum / Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Sie kennen sich in einem Thema gut aus und werden auf ein Podium eingeladen. Eine Riesenchance - und zugleich eine große Herausforderung. Denn bei Gesprächen und Diskussionen auf offener Bühne kann alles passieren: Fragen von links und rechts und aus dem Publikum. Angriffe von Mitdiskutanten. Kontrollverlust.

Daher sehen viele sehen in dynamischen Panels und Podiumsdiskussionen, in Talkshows oder auch in Townhall-Formaten im eigenen Unternehmen die Königsdisziplin der öffentlichen Kommunikation. Es gilt: Auf die gute Vorbereitung und die Klarheit in der eigenen Rolle kommt es an!

Wie können Sie souverän und sympathisch Ihr Thema und Ihre Thesen auf einem Podium vertreten? Wie können Sie das Frage-Antwort-Spiel aktiv mitgestalten - auch wenn die Fragen komisch oder unangenehm werden? Wie bereiten Sie sich darauf gezielt auf einen solchen Auftritt vor? Und wie schaffen Sie sich bei unerwarteten Fragen eigene "Zeitinseln", um sicher in die Antwort zu starten?

Dieses Training liefert darauf Antworten. Wir begleiten Sie auf dem Weg über eine optimale Vorbereitung bis zum gelungenen Auftritt bei einer Podiumsdiskussion oder Talkshow, bei einem Panel-Gespräch oder einer unternehmensinternen Townhall.

Programm

Warum nicht jede Frage auf dem Podium eine brave Antwort braucht.

Eine effiziente inhaltliche Vorbereitung: Welche Fragen stellen Sie, bevor Sie zusagen?

Inhaltliche Einstimmung mit dem BotschaftenBaum®.

Zeitinseln schaffen: Die wertvollen Momente zum Nachdenken bei unerwarteten Fragen.

Fallschirme für schwierige Gespräche: Strategien für den Umgang mit heiklen Themen

Training und Praxisübungen: Varianten von Gesprächen und Publikumsfragen entlang Ihres Themas!

Strategien für den Auftritt: Wann sage ich was? Wie sichere ich mir genügend Redeanteile?

Tipps für Mimik, Körpersprache, Outfit und ggf. Make-up

Das Training findet entweder im persönlichen 1:1 oder in Kleingruppen bis max. 6 Personen statt. So wird eine Vielzahl von Praxisübungen mit anschließender Videoanalyse und Feedback möglich. Die Trainerin bereitet sich auf Ihre Themen journalistisch vor und beherrscht das Repertoire von sanften, informativen bis hin zu kritischen Fragen.

Referentin Dr. Katrin Prüfig ist seit 2015 "Certified Media Trainer (SHB)" und somit eine von nur wenigen zertifizierten Medientrainerinnen in Deutschland. Ihr Studium in Kommunikation hat sie 2020 um einen Master in Neurowissenschaften ergänzt. Thema: Das Charisma der Stimme - Was macht Steve Jobs in unserem Kopf? Sie ist zudem Podcasterin, agiler Coach und Scrummasterin. Seit Anfang 2025 ist sie zudem zertifizierte Voice Profilerin. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet - sowie seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine "markt" und "Plusminus" vor der Kamera. Sie moderiert zahlreiche, auch internationale Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen.

Eckdaten

Dauer: Je nach Gruppengrösse und gewünschten Trainingsformaten 0,5 Tage, 1 Tag oder 1,5 Tage, in Präsenz, digital - oder auch als Mischform mit analogen und digitalen Praxisübungen.

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

Termin: nach Absprache

Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen

