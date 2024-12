LID Pressecorner

Nachhaltige Produktinnovation - Recycelbarer Blumentopf aus Pilzmyzel-Komposit

Ein Dokument

VSP-Medienmitteilung, 20. Dezember 2024

Nachhaltige Produktinnovation - Recycelbarer Blumentopf aus Pilzmyzel-Komposit

Die Kernser Edelpilze GmbH setzt neue Massstäbe mit nachhaltigen Pflanzgefässen aus Myzel-Komposit. Die Mycostrat GmbH - eine Tochtergesellschaft des VSP-Mitglieds Kernser Edelpilze GmbH, lanciert neu handgefertigten Pflanzgefässe aus Pilzmyzel-Komposit. Die aus natürlichen Materialien hergestellten Gefässe sind vollständig biologisch abbaubar und bieten eine zukunftsweisende Alternative zu herkömmlichen Kunststoff- oder Keramikgefässen. Zudem ist jedes Stück ein Unikat!

Die Gefässe werden aus Myzel-Komposit (Pilz-Myzelien) Stroh, Holzspänen und weiteren pflanzlichen Materialiengemischt und in eine Form gegossen. Nach der Lufttrocknung entsteht ein leichter und gleichzeitigstabiler Blumentopf. Durch die Regulationsfähigkeit von Luft und Wasser unterstützt das Material einoptimales Klima für das Wurzelwachstum. Daneben unterstützt jedes Stück die Kreislaufwirtschaft. Erste Blumentöpfe sind seit mehr als einem Jahr im Einsatz. Nach seinem Lebenszyklus kann das Material einfachkompostiert und recycliert werden, und so als Dünger in den natürlichen Kreislauf rückgeführt werden. Oder man setzt die Pflanze mit dem Pflanzgefäss in die Erde. Dabei verrottet das Pflanzgefäss und bedient die Pflanze mit zusätzlichen Nährstoffen.

Die Kernser Edelpilze GmbH macht neben Produktinnovationen und der Entwicklung nachhaltiger Baumaterialien aus Pilzmyzel auch Fortschritte in den Bereichen Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Bis zum Jahr 2050 soll das Netto-Null Ziel erreicht werden. Zur Verwirklichung dieses ehrgeizigen Plans wurden die aktuellen Werte ermittelt und daraus eine Dekarbonisierungsstrategie erarbeitet. Spezifische Massnahmen zur Reduzierung der Emissionen wurden in diesem Jahr umgesetzt. Zur Beurteilung des Wasserverbrauchs der Edelpilze und Substrate Produktion wurde ein Wasserflussabdruck ermittelt.

Kontakt: Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP Geschäftsführerin Nicole Badertscher nb@tierraberna.ch +41 79 568 78 17

Kontakt: Kernser Edelpilze GmbH Geschäftsführer Christian Fanger christian.fanger@kernser-edelpilze.ch +41 79 458 26 83