Medinol

Microtech meldet ersten Fall von implantierbarem Mikrosensor gegen Herzinsuffizienz beim Menschen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Microtech, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Medinol Inc. und führend in der globalen MedTech-Forschung und -Entwicklung, gab bekannt, dass sie klinische Studien am Menschen mit ihrer Mikrosensor-Plattform begonnen hat, und zwar in einer Studie zur Messung des Vorhofdrucks, der für die Behandlung von Herzversagen wichtig ist. Die erste Implantation wurde kürzlich von Prof. Erez Sharoni im Beilinson Medical Center in Petah-Tikva, Israel, durchgeführt.

Die implantierbare Mikrosensor-Plattform von Microtech ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Entwicklung einer neuen Klasse von Sensortechnologie, die nicht nur als eigenständiges Gerät verwendet werden kann, sondern auch in jedes bestehende Gerät integriert werden kann. Aufgrund ihrer Größe im Submillimeterbereich, ihrer völlig passiven Funktion und der externen Kommunikation über Ultraschall ermöglicht es diese Technologie, bestehende Implantate in intelligente Geräte zu verwandeln, die in der Lage sind, Daten zu sammeln und mehrere Funktionen gleichzeitig zu erfüllen.

Prof. Sharoni, Leiter der Kardio-Thorax-Chirurgie, sagte über die vielversprechende Sensorplattform von Microtech: "Diese erstaunliche Technologie könnte den Standard der Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz verändern, insbesondere, wie in dieser Studie, von Patienten, die LVADs oder Herztransplantationen erhalten."

Die von den implantierten Sensoren erzeugten Daten werden gesammelt und von Spezialisten für Herzinsuffizienz verwendet, um die klinische Entscheidungsfindung für diese Patienten zu unterstützen. "Die Herzinsuffizienz ist gekennzeichnet durch Phasen der Ruhe, gefolgt von Phasen der Verschlechterung, die wiederholte Krankenhausaufenthalte erfordern. Diese bahnbrechende Technologie wird es uns ermöglichen, die Parameter der Patienten in Echtzeit zu verfolgen, bei Bedarf früher einzugreifen und die Morbidität und Mortalität dieser Patienten zu verringern", sagte Dr. Tuvia Ben-Gal, Leiter der Abteilung für Herzinsuffizienz am Rabin Medical Center.

"Die Integration von Sensoren in bestehende medizinische Geräte gibt Ärzten die Möglichkeit, Patienten auf der Grundlage quantifizierbarer physiologischer Parameter anstelle von Symptomen zu behandeln, und ist ein entscheidender Schritt, um den Zugang zu einer gerechten Gesundheitsversorgung in der gesamten Weltgemeinschaft zu verbessern. Mit einem kompakten Heimgerät kann ein Patient mit einem Microtech-fähigen Implantat sofortige und hochpräzise Druckmesswerte direkt an seinen Arzt übermitteln, so dass geografische Entfernungen oder Mobilitätsprobleme kein Problem mehr darstellen", sagt Dr. Yoram Richter, CEO von Medinol. "Diese einzigartige Fähigkeit ist für ein breites Spektrum klinischer Szenarien von Bedeutung, darunter Patienten mit Herzinsuffizienz, Glaukom, Hydrocephalus, portaler Hypertension, AAA-Endolecks und vielen anderen, und ermöglicht einen breiteren Zugang zur Gesundheitsversorgung und weniger Arzt-/Krankenhausbesuche. Vom Standpunkt der behandelnden Ärzte und der Gerätehersteller aus gesehen ist es am wichtigsten, dass sensorgestützte intelligente Geräte über akute anatomische Korrekturen hinausgehen und die Behandlung auf eine lebenslange Patientenbetreuung ausdehnen.

Über Medinol

Bei Medinol sind wir bestrebt, einen Paradigmenwechsel bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten herbeizuführen. Ob es um die Entwicklung modernster Geräte für die Stentimplantation in verschiedenen Bereichen des Körpers, die drastische Reduzierung von Komplikationen bei Eingriffen am strukturellen Herzen oder die Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in die physiologischen Metriken des menschlichen Körpers durch implantierbare Sensoren geht, wir bewerten die aktuelle Technologie und die Verfahren kühn neu und blicken Jahre in die Zukunft, um neue Geräte zu entwickeln, die die Reichweite von Ärzten sowohl physisch als auch geografisch erweitern. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Medizin und der Industrie gestaltet Medinol schon heute die Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.medinol.com oder kontaktieren Sie Jeff Roach, Chief Commercial Officer unter JeffR@medinol.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1894777/Medinol_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/microtech-meldet-ersten-fall-von-implantierbarem-mikrosensor-gegen-herzinsuffizienz-beim-menschen-302339071.html