Kantonale Museen Luzern

Neu: Nachtkultur im Museum I Medieneinladung

Ein Dokument

Das Natur-Museum Luzern lädt an fünf Abenden zur Nachtkultur mit Barbetrieb ein. Geboten werden Konzerte und Lesungen, Etabliertes und Experimentelles. Zum Auftakt singen am Freitag, 23. September Canaille du jour Chansons im Konzert «Walgesänge».

Canaille du Jour taucht ab: unter die Wellen von Licht und Schall, dorthin, wo die Wale sich singend fragen, warum sie mit uns sterben müssen. Wir füllen uns die Augenlider mit ihrem Tran, ihren Tränen, um auf dem Weg vom Sentiment zum Sediment schöner zu versinken. Rolla und Graeff singen eigene und andere Chansons, von den Ekstasen und finsteren Freuden der Gattung Mensch, die jedes Mass verloren hat.

Vor und nach dem Konzert Barbetrieb in der mystischen Bar der Ausstellung «Nacht». Ab November ist die Luzerner Lesebühne dreimal mit «The Beauties und das Biest» zu Gast im Natur-Museum Luzern, am 17. März 2023 singt Christov Rolla «Einmal allein…».

Das neue Veranstaltungsformat «Nachtkultur» ist Teil der Sonderausstellung «Eroberung der Nacht» und wurde im Rahmen des neuen Konzepts der Kantonalen Museen Luzern entwickelt. Das Programm öffnet die Museumstüren, bietet Überraschung und soll kulturinteressiertes Publikum ansprechen.

Über Canaille du Jour

Vor mehr als einem Dutzend Jahren gründeten MC Graeff (Gesang) und Christov Rolla (Klavier) «Canaille du Jour». Nachdem sie vor allem verschollene Chansons aus fast aller Welt ausgegraben haben, um sie originaltextgetreu auf Deutsch zu übersetzen, und sich hernach mit der Frage beschäftigten, wie man Grosswerke der Gegenkultur (Doors, Patti Smith, E. A. Poe) in einer Zweierformation würdevoll zu Grabe tragen kann, entstanden über die Jahre mehr eigene Lieder und ganze Programme. So schrieben sie etwa für das Kulturprojekt «Die andere Zeit» (2019) den szenischen Liederzyklus «Jean sans terre: Lieder für Hans Ohneland» oder waren 2020 am Luzerner Theater in der von ihnen entwickelten Chordamen-Revue «Blaubarts Frauen» zu sehen.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Nachtkultur im Museum

Freitag, 23. September 2022

Konzert mit Canaille du Jour

Walgesänge

im Natur-Museum Luzern

Konzert 20.30 Uhr I Barbetrieb ab 20 Uhr I Eintritt CHF 30 (ermässigt CHF 20)

Info und Reservation www.naturmuseum.ch

WEITERE VERANSTALTUNGEN

The Beauties und das Biest

Die Luzerner Lesebühne liest ins Dunkle

25. 11. 2022 (mit Lisa Brunner)

10. 02. 2023 (mit Patti Basler)

31. 03. 2023 (mit Sandra Künzi)

jeweils 20 Uhr I Barbetrieb ab 19.30 Uhr

Christov Rolla (solo)

Einmal allein …

17. März 2023, 20.30 Uhr I Barbetrieb ab 20.00 Uhr

