Secrets of the night - Jugendliche erobern die Nacht!

Wie erleben Jugendliche die Nacht? Was sind ihre Themen und Fragen? Erstmals haben Jugendguides der Kantonalen Museen Luzern eine eigene Ausstellung kreiert. «Secrets of the Night!» zeigt und fragt, was junge Menschen an der Nacht fasziniert.

«Kommt mit uns in den Ausgang, schlagt euch die Nacht um die Ohren und träumt mit uns! Gruselt euch im dunklen Wald und beantwortet Fragen zur Dunkelheit. Verkleidet euch als Ausserirdische und zeigt uns euren eigenen Traumplaneten!» Die 13- bis 18-jährigen Jugendguides im Historischen Museum und Natur-Museum Luzern laden das Publikum zum Mitwirken ein.

Cool und interaktiv

Die Jugendguides vermitteln in den beiden Museen normalerweise Kinder- und Familienangebote. Nun haben sie mit Unterstützung von Fachpersonen ihre erste eigene Ausstellung kreiert. Einzige Vorgabe und übergeordnetes Thema war die Nacht. Dies im Rahmen der Sonderausstellung «Eroberung der Nacht». Die Jugendlichen haben mit spielerischen, kreativen Workshops ihre favorisierten Themen ausgesucht und Gruppen gebildet. Sie haben dann selbst zu den Themen recherchiert und Texte verfasst. In einem weiteren Schritt haben sie die Gestaltung der Räumlichkeiten und einzelnen Stationen geplant. Dazu gab es erneut Workshops mit Inspirationen von anderen Ausstellungen, vorhandenen Materialien und natürlich ihren eigenen Vorstellungen von einer «coolen» Ausstellung. In der Umsetzungsphase haben die Jugendlichen selbst viel Hand angelegt: Sie haben die Räumlichkeiten und die benötigten Möbel gestrichen, ihre einzelnen Stationen selbst eingerichtet, Kulissen gemalt und gebastelt.

Auch für Erwachsene spannend

Entstanden ist eine partizipative, interaktive Ausstellung von Jugendlichen, die sich zwar hauptsächlich an Gleichaltrige richtet, aber auch für Erwachsene sehr spannend ist. Die ausgewählten Themen zeigen Interessen und Lebenswelten von jungen Menschen: Ausgang, Schlaf, Träume, Natur und Umwelt, Nachtkreaturen sowie das Weltall werden in sechs Bereichen mit einzelnen Stationen gezeigt. Diese wechseln zwischen Interaktion und Information.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Jugendausstellung «Secrets of the Night!»

24. August bis 13. November 2022

Historisches Museum Luzern, Pfistergasse 24, Luzern I 3. Stock

Die Ausstellung kann während der normalen Museumsöffnungszeiten besucht werden. Am Sonntagnachmittag sind die Kurator:innen jeweils zwischen 14 und 16 Uhr anwesend und führen durch ihre Ausstellung, ansonsten ist es ein unbetreuter Rundgang.

INFOBOX

Jugendliche im Projekt «Wunsch(t)räume»

Partizipation ist ein wichtiger Teil des neuen Konzepts der Kantonalen Museen Luzern – und des Projekts «Wunsch(T)räume», welches die Museen seit 2021 durchführen. Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und den beiden Freundesvereinen der Museen haben die Jugendlichen im Rahmen des Projekts ein attraktives Angebot für junge Menschen geschaffen. Durch Inputs und Antworten können auch Besuchende die Ausstellung mitgestalten. Zudem präsentieren die Jugendlichen ihre Sichtweise, ihre Lebenswelt und ihre Themen. Sie entwickeln neue Kompetenzen, sei es durch Kreativität oder durch informelles Lernen. «Wunsch(t)räume» eröffnet ihnen die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe auf Augenhöhe.

