Kann Automatisierung wirklich kostenlos sein? Das Accelerator-Programm von Parascript macht's beinahe möglich

Longmont, Colorado, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Kommen wir direkt zum Punkt: Wir wollen Ihnen unsere Software nicht verkaufen. Wir wollen Ergebnisse liefern.

In einer Zeit, in der sich die meisten Anbieter nur für die Verkaufszahlen interessieren und ihre Kunden mit den unglaublichen Kosten und Risiken allein lassen, die mit der erfolgreichen Einführung einer Technologie verbunden sind, muss es einen besseren Weg geben. Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Anbieter zusammengearbeitet, der das Risiko eingegangen ist, Ihre Erwartungen zu erfüllen? Bei dem nicht alles mit einem Berg von Rechnungen für professionelle Dienstleistungen und Änderungsaufträgen verbunden war? So arbeitet man nicht zusammen.

Parascript ist davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, leistungsfähiges maschinelles Lernen dort einzusetzen, wo es wirklich zählt: Tatsächliche Ergebnisse liefern, ohne die traditionellen komplexitätsbedingten Kosten und Risiken. Und wir sind bereit, es zu beweisen.

„Mit unserem neuen Accelerator-Programm erhalten die Kunden eine Kostenreduktion von mindestens 50 % und es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu kaufen", erklärte Dawn Wood, Vertriebsleiter bei Parascript. „Keine Vorleistungen oder laufende Abonnements. Keine professionellen Dienste für Konfiguration und Bereitstellung. Kein laufendes Babysitten des Systems. Kein Auswechseln Ihrer aktuellen Technologie."

Was macht das Programm möglich?

Parascript kann ein risikofreies Programm anbieten, das sich auf die erzielten Ergebnisse konzentriert, da erhebliche Investitionen in die Modernisierung seiner Fähigkeiten getätigt wurden, die darauf abzielen, die Kosten und die Komplexität im Zusammenhang mit IDP-Bereitstellungen zu senken und gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau zu gewährleisten.

Das als „Smart Learning" bezeichnete System verwendet eine Vielzahl von Techniken des maschinellen Lernens, die jeweils auf die Optimierung einer bestimmten Aufgabe zugeschnitten sind. Intelligentes Lernen kann in mehreren verschiedenen Modi lernen, auch im unbeaufsichtigten Betrieb nur mit markierten Daten. Sobald die Produktion läuft, wird die Leistung ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs im Hintergrund überwacht und automatisch optimiert und an neue Anforderungen und Daten angepasst.

„Im Gegensatz zu der Unternehmenssoftware anderer Anbieter gab es immer ein Hindernis für die Übernahme von Dokumenten-Automatisierung, vor allem, weil die Kapitalrendite auf einem hohen Maß an präziser Datenlieferung basiert", erläuterte Greg Council, Vice President für Marketing und Produktmanagement bei Parascript. „Um eine hohe Leistung zu erreichen, ist viel Aufwand erforderlich, zunächst einmal zum Erlernen der Software, und zudem muss viel Zeit und Mühe in die Erfassung von Datensätzen, die Konfiguration des Systems und dessen anschließende Optimierung zur Gewährleistung einer hohen Datenqualität gesteckt werden. Smart Learning wandelt all diese manuellen, riskanten und komplexen Tätigkeiten effektiv in zuverlässige, kostengünstige Rechenzeit um."

„Wir bewerten sorgfältig verschiedene Techniken des maschinellen Lernens für jede Art von Aufgabe. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, eine optimale Leistung mit Einfachheit zu verbinden", fügte Igor Kil, Leitender Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Parascript hinzu. „Dieser Ansatz führt zu einem System ohne die inhärenten Schwächen anderer Machine-Learning-Lösungen, die ausschließlich auf einer oder mehreren Arten von maschinellem Lernen basieren."

Wie funktioniert das?

Jedes Engagement beginnt mit einem Schwerpunkt auf wichtigen Aspekten, die erforderlich sind, um die Automatisierung und Kostenreduzierung eines Kunden zu erreichen. Davon ausgehend verwaltet Parascript die Erfassung, Kuration und Analyse von Trainingsdaten und gipfelt in der Entwicklung optimierter Modelle für Smart Learning. Anschließend testen wir das System mit Blindtestdaten, um das Leistungsniveau anhand der Erwartungen unserer Kunden zu überprüfen. Nach der Annahme liefern wir das System und integrieren es in Ihren bestehenden Workflow, um Unterbrechungen bestehender Prozesse und Workflows, die aufrechterhalten werden müssen, so weit wie möglich zu vermeiden. Sobald das System in der Produktion ist, behält es die Leistung automatisch bei und der Kunde verzeichnet sofortige Betriebseinsparungen. Parascript erzielt seine Einnahmen nur aus den vom Kunden nachgewiesenen Kosteneinsparungen.

Parascript verkauft nicht einfach nur Software, sondern tatsächliche, nachprüfbare Ergebnisse, mit denen Unternehmen jährlich über 1 Milliarde USD einsparen. Kunden entscheiden sich für Parascript, wenn sie mithilfe angewandter KI eine optimierte Datenerfassungslösung mit einem Höchstmaß an zuverlässiger Automatisierung erreichen wollen. Parascript verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme und automatisiert dokumentenorientierte Prozesse, die jedes Jahr über 100 Milliarden Dokumente umfassen. Wir haben die Postindustrie, kommerzielle Poststellen, staatliche Wahlen, den Zahlungsverkehr und Hunderte von anderen Prozessen automatisiert. Besuchen Sie Parascript.