Birdscapes – Ausstellung über die Klangbeziehung zwischen Mensch und Vogel I Medieneinladung

Ist Vogelgezwitscher wirklich Musik? Wie lernen Vögel ihren Gesang? Und welche Rolle spielt dabei der Mensch? Das Natur-Museum und die Hochschule Luzern laden am 15. September 2022 zur Vernissage der Ausstellung «Birdscapes» ein.

Klang- und Musikforschende der Hochschule Luzern haben in einem vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekt untersucht, wie Menschen Vogelstimmen wahrnehmen und wie Mensch und Vogel klanglich interagieren.

In verschiedenen, teils klang- und musikwissenschaftlichen, teils künstlerischen Teilprojekten haben sich die Forscherinnen und Kunstschaffende dem Thema genähert. Entstanden sind dabei Tonaufnahmen, Klangkompositionen, eine Performance, Filme und Vorträge, die im Rahmen einer Ausstellung im Natur-Museum Luzern sowie an einer Konferenz an der HSLU zu erleben sind.

Das Natur-Museum Luzern zeigt vom 16. September bis 3. November 2022 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern einen spannenden Einblick in die Klangbeziehung zwischen Mensch und Vogel.

Gerne laden wir Sie zur Vernissage mit Live-Performance ein und freuen uns, wenn Sie über die Ausstellung berichten.

Programm Vernissage Ausstellung «Birdscapes»

Donnerstag, 15. September 2022, 19.30 Uhr

Natur-Museum Luzern

Einlass ab 19:00 Uhr I Start Vernissage 19:30 Uhr I Eintritt frei

Begrüssung durch Agnieszka Christen, Projektleiterin Partizipation, Natur-Museum Luzern

durch Agnieszka Christen, Projektleiterin Partizipation, Natur-Museum Luzern Live-Performance der beiden Künstlerinnen Anna Lena Eggenberg und Sophie Germanier

der beiden Künstlerinnen Anna Lena Eggenberg und Sophie Germanier Ausstellungseinführung durch Dr. Patricia Jäggi und Prof. Dr. Marie-Louise Nigg vom Forschungsprojekt «Seeking Birdscapes» der Hochschule Luzern

durch Dr. Patricia Jäggi und Prof. Dr. Marie-Louise Nigg vom Forschungsprojekt «Seeking Birdscapes» der Hochschule Luzern anschliessend Ausstellungsbesichtigung und Apéro

VERANSTALTUNGSHINWEIS

16. September bis 3. November 2022

«Birdscapes»

Ausstellung über die Klangbeziehung zwischen Mensch und Vogel,

in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern

Vernissage mit Live-Performance am 15.9.2022, 19.30 Uhr (Eintritt frei)

Natur-Museum Luzern

MEDIENKONTAKT

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Anmeldung zur Vernissage bis 14.9.2022 an kommunikation.museen@lu.ch

Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen für weitere Informationen, einen persönlichen Besuchstermin oder Interviewanfragen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie bitte:

Brigitte Heinrich | Medienkoordination Kantonale Museen

nettwerk T. 041 242 08 08, M 079 411 18 90 | E-Mail: brigitte.heinrich@nettwerk.ch

PROJEKTINFORMATIONEN HOCHSCHULE LUZERN

Eine Medienmitteilung , Bilder und Hintergrundinformationen zum Forschungsprojekt «Seeking Birdscapes» finden Sie unter folgendem Link.

Medienauskünfte erteilen:

Prof. Dr. Helena Simonett, Projektleiterin, +41 41 249 26 84, helena.simonett@hslu.ch

Dr. Patricia Jäggi, Co-Projektleiterin, +41 41 249 26 25, patricia.jaeggi@hslu.ch

