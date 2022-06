AG&P

AG&P gewinnt bei den jährlichen Awards of Excellence des Energy Council die Auszeichnung 2022 LNG „APAC Company of the Year"

Singapur (ots/PRNewswire)

Atlantic, Gulf & Pacific International Holdings (AG&P), ein führendes nachgelagertes LNG-Plattform- und Industrieunternehmen, wurde vom Energy Council zum APAC-Unternehmen des Jahres 2022 in der Kategorie LNG gekürt. Die jährlichen Awards of Excellence des Energierats sind ein globaler Maßstab für herausragende Leistungen in den Sektoren Öl und Gas sowie Erdgas und LNG. AG&P wurde für seine „Vorreiterrolle bei Wertschöpfung, Innovation und außergewöhnlichen Leistungen" in den letzten 12 Monaten anerkannt und geehrt.

Joseph Sigelman, Chairman und CEO der AG&P Group, sagte: „AG&P freut sich sehr über diese bedeutende Auszeichnung des Energierats. Nach Jahren der Vorfreude befinden wir uns in einer revolutionären Energiewende. Der Export von LNG wird in den nächsten Jahren stark zunehmen, und es besteht eine eindeutige Nachfrage seitens der Industrie, der Energieversorger und der Haus- und Fahrzeugbesitzer, die einen sauberen, wettbewerbsfähigen Kraftstoff wünschen. AG&P hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kommenden Anstieg des Gasangebots mit den Kunden, die es benötigen, zu überbrücken, indem es eine schnelle, standardisierte Infrastruktur und Logistik bereitstellt.

Diese Auszeichnung würdigt die harte Arbeit, die unser Team in die Entwicklung der Terminals und Stadtgasnetze investiert hat, die wir in Süd- und Südostasien und darüber hinaus bereits eingeführt haben und noch einrichten werden. Wir sind stolz auf unsere Strategie, den Menschen und der Industrie die Wahl eines Kraftstoffs zu ermöglichen, der ihnen hilft, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken. Wir danken dem Energierat zutiefst, dass er sich auf diesen wichtigen Bereich konzentriert."

AG&P ist durch seine fortschrittlichen technologischen Energielösungen führend beim Übergang zu sauberer Energie. AG&P entwickelt LNG-Ökosysteme, die unterversorgte/unversorgte Märkte erschließen, indem sie ein maßgeschneidertes Design mit innovativen, standardisierten Plug-and-Play-Produkten liefern, die kommerziell überzeugend sind und eine schnelle Einführung von Erdgas ermöglichen.

Im Mai 2022 schloss die AG&P-Tochter GAS Entec den Umbau eines 125.000-m³-LNG-Tankers (LNGC) für KARMOL, ein Joint-Venture zwischen der türkischen Karpowership und der japanischen Mitsui OSK Lines (MOL), zur weltweit ersten modularen schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheit (M-FSRU) ab. Die M-FSRU wurde mit der standardmäßigen, modularen RegasTainer®-Technologie von Gas Entec gebaut, um das schwimmende 236-MW-Kraftwerk von Karpowership im Senegal, dem ersten Land in Westafrika, das auf saubere Gasenergie umstellt, mit Gas zu versorgen.

In diesem Jahr wird AG&P auch das erste LNG-Import- und Regasifizierungsterminal in der Bucht von Batangas, Philippines LNG (PHLNG) genannt, in Betrieb nehmen, um einen der größten Stromerzeuger des Landes mit Gas zu versorgen. Darüber hinaus wird PHLNG LNG speichern und Erdgas für die Stromversorgung von Industrie- und Gewerbekunden sowie anderen Verbrauchern bereitstellen und dem Land damit eine neue Ära sauberer, effizienter Brennstoffe eröffnen. In Indien ist AG&P der größte ausländische Akteur mit einem CGD-Portfolio, das 12 Konzessionen umfasst, die 28 Bezirke in 8 % Indiens und ~80 Mio. Menschen abdecken.

Informationen zu AG&P

Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und dem Betrieb von LNG- und Gaslogistik- und -vertriebslösungen. AG&P bietet die Infrastruktur für einen sicheren und einfachen Zugang zu Erdgas in neuen und wachsenden Märkten. Wir agieren als Eigentümer und als Dienstleister für die Entwicklung, die Finanzierung, das Engineering, die Beschaffung, das Projektmanagement und den Bau von Onshore- und Offshore-Gasinfrastrukturen, die die Lieferanten mit den nachgelagerten Kunden verbinden. www.agpglobal.com

