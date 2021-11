MXR Tactics

Österreichs Mixed-Reality-Startup MXR Tactics präsentiert neue Technologie auf der AWE im Silicon Valley

Kufstein/Santa Clara, USA (ots)

Das österreichische Unternehmen MXR Tactics schafft weltweit als einziges eine nützliche und wertvolle Verbindung zwischen realer und virtueller Welt.

Die Kombination einer App in Verbindung mit einer KI-basierenden Technologie und der Microsoft HoloLens 2 kann Trainings-Szenarien allerorts kostengünstig und hocheffizient umsetzen. MXR Tactics konnte auf der führenden Leitmesse der „Augmented World Expo“ sogar neben Metaverse von Facebook überzeugen und begeistern.

Viele namhafte Unternehmen ließen sich von den facettenreichen Einsatzmöglichkeiten von MXR Tactics begeistern. Kosten können mit dieser Technologie eingespart, die Leistung der Belegschaft gesteigert und vor allem digitalisiert werden. Außerdem wurden Proof of Concept (PoC) Vereinbarungen im Bereich der Spiel-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Automobil-Industrie getroffen.

Die AR- und XR-Lösung für Training, Inspektion und Überwachung

MXR Tactics ist Anbieter von AR- und XR-Lösungen in den Bereichen Training, Inspektion und Überwachung. Die Lösung basiert auf der Integration einer Highend-AR-Plattform, der Microsoft HoloLens 2 und einem eigens entwickelten Tracking-System. Mit Hilfe des Tracking Tools können beispielsweise Arbeitsgeräte wie Skalpelle, Drehmomentschlüssel, Stifte oder Replika-Waffen im Sicherheits- und Gaming-Bereich zum Trainieren integriert werden.

Durch diese Lösung können auch fiktive Szenarien (z.B Terrorszenarien) trainiert oder Einschulungen an Maschinen, hocheffizient, kostenneutral, unlimitiert, jederzeit wiederholbar und ortsunabhängig durchgeführt werden.

Vereinigung der Wahrnehmung von virtuellem Raum und Realität

Seine vorherrschende Stellung am Markt schafft MXR-Tactics mit der Vereinigung der Wahrnehmung von realem bzw. virtuellem Raum. Der Benutzer der MXR-Technologie kann jegliche Änderungen in Echtzeit innerhalb der „mixed reality“ wahrnehmen.

Die Blend-in-Szenarien wurden in den USA besonders gelobt, da mit diesen die „mixed reality“ genauso gesehen wird, wie die Realität, kombiniert mit den Abbildungen der virtuellen Realität. Zudem waren die Interessenten begeistert von der „low latency“, der niedrigen Verzögerung, sowie der „accuracy“, der Genauigkeit des Tools, innerhalb der digitalen Erfassung der Räumlichkeiten und der Wirkung des Ziels.

Erhöhung der Effizient in jeder Hinsicht

„Mit unserer Technologie kann durch die einfache Anwendung erstmalig sofortiges Feedback mit einer dazugehörigen Analyse in Echtzeit simuliert werden. Dokumentation und Überwachung sind somit umsetzbar, sowie Effizienzsteigerung durch integrierte Prozessoptimierung. Kosteneinsparung und Verfügbarkeit sind durch die Produktion und Assemblierung in Österreich gewährleistet!“ weiß Axel Schnaller, Entwickler und CTO von MXR Tactics.

CEO und & Multiunternehmer Richard Hirschhuber meint: „Als Business Angel sind viele Investitionen risikoreich, anfangs ist der Kundennutzen nur schwer absehbar. Nach der Messe in den USA wissen wir, dass wir am Puls der Zeit agieren und einen weltweiten Vorsprung haben, den es auszubauen gilt.“ Aktuell wird versucht weitere Investoren ins Boot zu holen, damit die grenzenlosen Anwendungen auch in anderen Bereichen rasch umgesetzt werden können. Bis dahin liegt der Fokus auf dem Verkauf der einzigartigen Technologie in der Sicherheits- und Automobilindustrie.

