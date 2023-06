ecofort AG

Erfrischende Brise, die umhaut: Der leistungsstarke Ventilator ecoQ SilentAir Grande für grosse Räume

(Pressemitteilung Nidau, 02.06.2023) Der ecoQ SilentAir Grande ist die Antwort auf den Bedarf nach einem leistungsstarken Ventilator für grosse und hohe Räume. Mit seiner innovativen Technologie sorgt er für eine optimale Luftzirkulation und angenehme Erfrischung. Dabei ist er trotz hoher Leistung und Leistungsfähigkeit besonders leise und energieeffizient.

Immer mehr Menschen bevorzugen offene Wohnräume, die seit Jahren im Trend liegen. Doch diese Räume sind oft schwer zu erfrischen, insbesondere in den heissen Sommermonaten. Auch in Büros und Fitnesscentern kann die Hitze schnell belastend sein. Der ecoQ SilentAir Grande wurde entwickelt, um diesem Problem entgegenzuwirken. Mit seiner besonders grossen Luftumwälzung schafft er es, auch in grossen Räumen überall für Erfrischung zu sorgen.

Der Ventilator verfügt über sinnvolle Funktionen, die eine angenehme und bedarfsgerechte Erfrischung sicherstellen. Mit der Fernbedienung können Sie den ecoQ SilentAir Grande bequem von Ihrem Sofa aus steuern. Der Ventilator verfügt über verschiedene anpassbare Funktionen, darunter eine Eco-Taste und einen On-Off-Timer. Die seitliche Oszillation ermöglicht eine gleichmässige Verteilung der Luft im Raum, während die 12 Stufen plus Turbotaste eine bedarfsgerechte Erfrischung ermöglichen.

Der ecoQ SilentAir Grande ist einfach aufzubauen und damit schnell in Betrieb zu nehmen. Egal ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Büro - dieser Ventilator ist der ideale Begleiter an heissen Sommertagen.

Ob man eine leichte Brise oder eine kräftige Luftzufuhr benötigt oder etwas dazwischen - der ecoQ SilentAir Grande bietet für jeden Bedarf die richtige Lösung.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 23 Mitarbeitende. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch