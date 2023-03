Ferris Bühler Communications

Breitbild und Dodo sorgen für gute Stimmung am Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana

Skischuhe zuschnallen und ab auf die Tanzfläche: Am Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana heizen dieses Jahr die Band Breitbild und Reggae-Sänger Dodo am Samstag, 22. und Sonntag, 23. April ordentlich ein. Hip Hop trifft auf Reggae und verspricht einen einzigartigen Abschied der Wintersaison an der Mittelstation Murtèl.

Alle Informationen entnehmen Sie der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier.

Sie sind herzlich eingeladen, das Frühlingsfest auf dem Corvatsch am Samstag, 22. und 23. April 2023 selbst zu erleben. Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 21. April per Rückmail.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Mit freundlichen Grüssen

Anina Meier

i. A. Corvatsch AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 63 85 anina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

