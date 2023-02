ecofort AG

Gtech Pro Bag 2 im Test: Wie schlägt sich der kabellose Staubsauger mit Beutel bei Galaxus?

(Pressemitteilung Nidau, 28.02.2023) Für Menschen, die bei der Reinigung ihres Zuhauses besonderen Wert auf Hygiene und Effizienz legen, an einer Allergie oder Asthma leiden, hat Gtech den perfekten Staubsauger entwickelt. Der Gtech Pro Bag 2 ist ein kabelloser Staubsauger mit Beutel, der alle Anforderungen für eine hygienische Reinigung erfüllt. Im Galaxus-Test (23.02.2023) hat dieser Staubsauger auch aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine positive Bewertung erhalten.

Gtech Pro Bag 2 - Stark und flexibel

Mit einer rotierenden Bürste und dem patentierten AirLOC-System ist der Gtech Pro Bag 2 in der Lage, sowohl grössere Schmutzpartikel als auch feinen Staub aufzunehmen. Das 2-in-1-Design ermöglicht es, den Staubsauger sowohl als Bodenstaubsauger als auch als Handstaubsauger zu verwenden und so schwer erreichbare Stellen gründlich zu reinigen. Die Variante Pro Bag 2 K9 verfügt zudem über eine mit Aluminium verstärkte Bürstenrolle sowie eine Mini-Powerbürste im Lieferumfang und ist besonders für Haushalte mit Tieren geeignet.

Der Gtech Pro 2 hat sich im täglichen Gebrauch als äusserst zuverlässig erwiesen, da er problemlos mit normalem Haushaltsstaub sowie gröberem Schmutz umgehen kann. Er erzielt exzellente Ergebnisse sowohl auf Teppich- als auch auf Hartböden und übertrifft damit die Konkurrenz wie Miele und Dyson.

Hygienische Reinigung für jeden Haushalt

Anders als beutellose Staubsauger, bei denen sich Staubrückstände im Gerät ablagern und so die Leistung und Lebensdauer beeinträchtigen können, haben die filternden Beutel des Gtech Pro Bag 2 den Vorteil, den Schmutz hygienisch einzuschliessen und gleichzeitig als Filter für die austretende Luft zu fungieren. Auf diese Weise wird eine hygienische Reinigung auf der ganzen Linie gewährleistet, die Zeit bei der Wartung spart und die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Lange Akkulaufzeit

Der Gtech Pro Bag 2 bietet maximale Leistung und Flexibilität mit einer kontinuierlichen Reinigung von 20 Minuten im Maximalmodus und 40 Minuten im Eco-Modus. Die Möglichkeit, den Akku direkt zu entfernen, ist äusserst praktisch. Und mit einem zweiten Akku kann die Laufzeit gar verdoppelt werden.

Der Gtech Pro Bag 2 ist im Handel und online erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von ecofort.ch.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 23 Mitarbeitende. https://ecofort.ch

