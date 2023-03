ecofort AG

Nationaler Allergietag: Tipps zur Linderung von Heuschnupfen-Symptomen

Bild-Infos

Download

(Pressemitteilung Nidau, 24.03.2023) Zum «Nationalen Allergietag» möchten wir auf die Bedeutung von Pollenallergien aufmerksam machen und wie man sich zu Hause davor schützen kann. Heuschnupfen ist eine häufige allergische Reaktion und tritt bei Millionen von Menschen weltweit auf. In der Schweiz allein leiden mehr als drei Millionen Menschen an Allergien. Allergiebeschwerden können sehr unangenehm sein und beeinträchtigen unsere Lebensqualität erheblich.

In diesem Jahr ist die Pollensaison besonders stark, da der warme Winter und die früh einsetzende Wärme zu einer erhöhten Freisetzung von Pollen geführt haben. Bei erhöhter Pollenkonzentration in der Luft und bei windigem Wetter ist es ratsam, die Zeit im Freien kurzzuhalten und eine Sonnenbrille zu tragen. Aber auch in den eigenen vier Wänden sind Allergikerinnen und Allergiker nicht vor allergenen Stoffen und Partikeln sicher.

Während der Pollensaison sollten Allergikerinnen und Allergiker das Lüften auf kurze Stosslüftungen beschränken und ihre Haare vor dem Schlafengehen waschen. Eine weitere Möglichkeit, Allergikern zu helfen, ihre Symptome zu lindern, ist die Verwendung von Luftreinigern mit einem HEPA-Filter der Klasse 13, die dazu beitragen können, die Pollenbelastung in Innenräumen zu reduzieren.

Luftreiniger sind Geräte, die die Luft von Schadstoffen, Partikeln und anderen Verunreinigungen reinigen können. Sie sind insbesondere für Allergiker hilfreich, da sie Allergene wie Pollen, Tierhaare und Schimmelpilzsporen aus der Luft filtern können. HEPA-Filter der Klasse 13 sind besonders effektiv bei der Reinigung der Luft von Allergenen und können bis zu 99.97 % der Partikel in der Luft entfernen, die grösser als 0,3 Mikrometer sind.

Mit leistungsstarken Luftreinigern können Allergiker ihre Beschwerden erheblich lindern und ihre Lebensqualität verbessern.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 23 Mitarbeitende. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch