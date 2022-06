LID Pressecorner

Erlebnis Bauernhof, ein spannender Sommerausflug in die Natur

Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern machen den Sommer 2022 zum Hoferlebnis für die ganze Familie. Mit der Rekordanzahl von 2’034 platzierten Lockpfosten locken sie die Passanten, die Natur zu entdecken. 380 Bauernfamilien öffnen beim Projekt «Stallvisite» ihre Stalltüren und erlauben einen Blick hinter die Kulissen.

Die weissen Lockpfosten sind in der ganzen Schweiz verteilt. Sie stehen im Sommer an Wiesen, Äckern und Weiden und sind schon aus der Ferne ein Blickfang. Mit witzigen Lockwörtern locken sie die Passanten an und wecken die Lust, mehr über die landwirtschaftlichen Leistungen der Schweizer Bäuerinnen und Bauern zu erfahren. Dieses Jahr stehen insgesamt 2’034 Posten, das sind so viele wie noch nie.

Über 380 Bauernfamilien in der ganzen Schweiz beteiligen sich am Projekt «Stallvisite» und heissen Gäste auf ihrem Hof willkommen. Das Projekt Stallvisite wurde im Jahre 2005 lanciert, um am Ort des Geschehens zu zeigen, wie die wertvolle Nahrungsmittelproduktion abläuft, wie die Tiere leben und wie sie als Landschaftspfleger eingesetzt wer-den. Die Betriebe erkennt man an der «Stallvisite»-Begrüssungsfahne. Die Bauernfamilien geben gerne auch spontan und kompetent Antwort auf Fragen rund um ihren Betrieb. Der Besuch auf dem Hof ist kostenlos. Alle Stallvisite-Betriebe sind online mit ihren Angeboten auf www.stallvisite.ch zu finden.

Das Erlebnis Bauernhof ist ein unvergessliches Sommererlebnis für die ganze Familie. Es gibt viel zu erleben und zu sehen – etwa die Ernte des Futters oder einen Blick in den Stall. Für viele Kinder ist es etwas Besonderes, einmal die feuchte Nase eines Schweines zu berühren oder zu sehen, wie eine Kuh gemolken wird. Der Ausflug lässt sich gut mit einem Spaziergang, einer Wanderung oder Velotour verbinden. Und wer aufmerksam durch die Natur geht, entdeckt von weitem die weissen Posten und lässt sich locken. Dieses Erlebnis machen die Schweizer Bäuerinnen und Bauern mit den Projekten «Lockpfosten» und «Stallvisite» für die Schweizer Bevölkerung möglich.

Beide Projekte «Lockpfosten» und «Stallvisite» gehören zur Basiskommunikation der Schweizer Bäuerinnen und Bauern.

Rückfragen an: Maria Känel, LID, Projektleiterin Stallvisite & Lockpfosten Telefon: 031 359 59 7 Mail: maria.kaenel@lid.ch Mirjam Hofstetter, SBV, Co-Leiterin Kommunikation SBV, Bereich Marketing Telefon: 056 462 52 14 Mail: mirjam.hofstetter@sbv-usp.ch