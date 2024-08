Flyerline Schweiz AG

Pressemitteilung: Flyerline Schweiz AG investiert in modernste Digitaldruck-Technologie für Aussenwerbeplakate

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Altnau (26.08.2024) Die Flyerline Schweiz AG freut sich bekannt zu geben, dass sie in weitere hochmoderne Digitaldruck-Technologie auf industriellem Niveau investiert hat. Diese strategische Erweiterung der Produktionskapazitäten ist gezielt auf die Herstellung von Plakaten für die Aussenwerbung ausgerichtet und markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Ausrichtung der Produktionsmöglichkeiten.

Trendentwicklung in der Plakatwerbung

Wer kennt sie nicht: Plakate an Strassen, Bushaltestellen, Bahnhöfen und an vielen weiteren exponierten Stellen in unterschiedlichen Formaten. Plakate sind aus der Werbewelt nicht wegzudenken und erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit bei Marketern. Sie erreichen eine breite Zielgruppe und sind ein unverzichtbares Kommunikationsmittel.

Ein bedeutender Trend in der Out-of-Home-Kommunikation ist die Entwicklung massgeschneiderter Werbekampagnen mit individuellen Motiven, ähnlich wie in anderen Bereichen der gedruckten Kommunikation. Während Plakatkampagnen weiterhin stark gefragt sind, liegt der Fokus zunehmend auf Individualität, variablen Sujets, Mehrsprachigkeit und einer persönlichen Kundenansprache.

Digitaldruck-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten

Der konventionelle Offsetdruck galt lange Zeit als optimale und kosteneffiziente Lösung für mittlere bis grosse Druckauflagen. Angesichts der wachsenden Anforderungen stösst er jedoch nun an seine wirtschaftlichen Grenzen.

Durch die jüngste Investition der Flyerline Schweiz AG in die moderne Digitaldruck-Technologie eröffnen sich nun neue Perspektiven. Diese ermöglicht sowohl die Produktion mittlerer bis grosser Auflagen als auch die flexible Umsetzung individueller und wechselnder Sujets. Auf industriellem Niveau werden die Plakate am Standort der Flyerline in Altnau gedruckt – digital und in Offsetqualität.

Der Trend zu kleineren, aber massgeschneiderten Druckvolumen erfordert innovative Ansätze in der Produktion. Mit den neuen Digitaldruckmaschinen kann Flyerline Plakate in kürzester Zeit und in hervorragender Qualität drucken. Dies ist besonders vorteilhaft für gezielte Werbekampagnen im Bereich der Aussenwerbung, wo eine präzise und personalisierte Ansprache der Zielgruppen entscheidend ist.

„Die Entscheidung, in diese fortschrittliche Technologie zu investieren, wurde von der zunehmenden Nachfrage nach individualisierten Plakaten und zunehmend kleineren sowie mittleren Auflagen mit höherer Sortenaufteilung getrieben“, erklärt Steffen Tomasi, CEO & Inhaber der Flyerline Schweiz AG. „Durch den Digitaldruck können wir schneller und effizienter auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und dabei höchste Qualitätsstandards einhalten.“

Das gewisse „Mehr“

Die Flyerline Schweiz AG bleibt ihrem Anspruch treu, Kunden nicht nur durch herausragende Produkte, sondern auch durch fortschrittliche Technologien und Dienstleistungen zu überzeugen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass ihre Investitionen in den Digitaldruck den Wert und die Effektivität der Werbekampagnen ihrer Kunden erheblich steigern werden.

Mit tiefen Wurzeln in der Schweizer Druckbranche hat sich Flyerline als führender Anbieter von Druckdienstleistungen etabliert. Das Unternehmen ist stolz darauf, ihren Kunden ein breites Spektrum an hochwertigen Druckprodukten und massgeschneiderten Lösungen anzubieten – von Standarddrucksachen bis hin zu komplexen Verpackungen und POS-Materialien. Durch eine Kombination aus langjähriger Erfahrung, Innovationsgeist und einem Fokus auf Nachhaltigkeit ist die Flyerline Schweiz AG bestens positioniert, um weiterhin führend in der Druckindustrie zu sein und ihren Kunden herausragende Qualität und Services zu bieten.

Direkter Ansprechpartner für die Medien:

Steffen Tomasi

CEO & Inhaber

Telefon: +41 79 212 40 58

E-Mail: steffen.tomasi@flyerline.ch

Flyerline Schweiz AG

Landstrasse 30

CH-8595 Altnau

Flyerline Schweiz AG | Landstrasse 30 | CH-8595 Altnau | T +41 71 686 84 70