Medienmitteilung: Flyerline feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

Flyerline Schweiz AG gilt als der Pionier in der Schweizer Online-Druckereibranche. Gestartet als kleines Start-Up mit nur sehr wenigen Printprodukten hat das in Altnau ansässige Unternehmen die Schweizer Druckereibranche revolutioniert und gilt heute mit einem breiten Sortiment an Drucksachen, Verpackungen, Möbel, Messemobiliar und vielen Serviceleistungen als die führende Online-Druckerei der Schweiz. Das 20-jährige Firmenbestehen feiert Flyerline mit monatlichen Spezialaktionen, Videobotschaften und einem grossen Wettbewerb.

Von der reinen Vertriebsagentur zur führenden Online-Druckerei der Schweiz

Die Flyerline Schweiz AG startete als eine reine Vertriebsagentur und verkaufte damals Flyer, Visitenkarten, Plakate und Postkarten – ausschliesslich online. Durch die raffinierte Idee des Firmengründers Steffen Tomasi, Druckaufträge gebündelt auf Sammelformen zu drucken und diese innerhalb einer Einkaufsgemeinschaft zu bestellen, konnten die Druckkosten massiv gesunken werden – und so auch die Kosten für die Kunden. Die Nachfrage stieg rasant an und Flyerline entwickelte sich zu einem immer grösseren Player in der Druckereibranche.

2002 gegründet und gestartet in Kreuzlingen, zog die Flyerline Schweiz AG 2003 an den heutigen Standort in Altnau. Im Jahre 2005 investierte Flyerline in eigene Druckmaschinen, welche über die vielen Jahre immer weiter mit Maschinen auf dem höchsten Stand der Technologie ergänzt und erneuert wurden. Zuletzt im vergangenen Jahr mit der neuen Digitaldruckmaschine HP Indigo 100k, wodurch sich Flyerline erneut einen nationalen Technologievorsprung in der Branche verschaffen hat.

Das Sortiment wuchs stetig und wurde durch eigene Produkteinnovationen wie etwa dem Allwetterleichtplakat®, patentierte Rahmenwechselsysteme und diversen weiteren Drucksachen erweitert.

Die Pandemie als Chance genutzt

In den Zeiten der Pandemie war es auch für Flyerline eine Herausforderung sich weiter zu behaupten, da die Nachfrage nach Drucksachen bei einzelnen Branchen wie Gastronomie, Event, Messe, Tourismus und vielen mehr erst einmal komplett einbrach. Innovation und dynamische Prozesse haben Flyerline durch die Krise gebracht und innert Kürze konnten nebst einem speziellen Sortiment an Corona-Schutzprodukten auch Produkte wie Verpackungen und POS-Materialien auf den Markt gebracht, bzw. weiter am Markt positioniert werden, wodurch grosse Umsatzeinbussen anderer Geschäftsbereiche kompensiert werden konnten.

Heute zählt Flyerline ein Standardsortiment von über 300 verschiedenen Drucksachen, Verpackungen, Point-of-Sale Materialien und Messemöbeln, welche durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten online zusammengestellt werden können. Online buchbare Serviceleistungen sowie die Realisierung individueller Printprodukte nach Mass runden das Angebot ab.

#20jahreflyerline – Feiern Sie mit uns»

Unter diesem Motto lädt die Flyerline ihre KundInnen und Follower ein, mitzufeiern. Jeden Monat publiziert Flyerline Spezialaktionen, Videobotschaften mit spannenden Geschichten über die Flyerline und lädt ein, am grossen Jubiläums-Wettbewerb, in welchem es Preise im Gesamtwert von 10'000.- zu gewinnen gibt, mitzumachen.

Flyerline Schweiz AG | Landstrasse 30 | CH-8595 Altnau | T +41 71 686 84 70