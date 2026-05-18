Swiss Learning Hub AG

Swiss Learning Hub AG wird Teil der Volaris Group – Attila Varga übernimmt die Geschäftsführung

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Als Teil der Volaris Group stärkt Swiss Learning Hub AG die Basis für nachhaltiges Wachstum und Kontinuität im EdTech-Markt.

Die Swiss Learning Hub AG zählt zu den führenden Anbietern von digitalen Lernlösungen in der Schweiz. Mehr als 10’000 Unternehmen, Branchenverbände und Bildungsinstitutionen vertrauen auf ihre Lösungen, um Bildungsprozesse effizient zu steuern und Mitarbeitende zu qualifizieren, von der Grundbildung über die betriebliche Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung.

Die Swiss Learning Hub AG wurde von der Volaris Group übernommen und wird künftig als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Gruppe weitergeführt. Mit der Volaris Group gewinnt die Organisation eine Eigentümerin, die gezielt in etablierte Softwareunternehmen investiert und diese langfristig weiterentwickelt – ganz im Sinne des Leitgedankens «Forever Invested»

Als Teil von Constellation Software Inc. (CSI), einem der weltweit führenden Anbieter von Branchensoftware, vereint Volaris rund 1’500 Softwareunternehmen und steht für unternehmerische Eigenständigkeit sowie operative Exzellenz.

Attila Varga übernimmt die Geschäftsführung

Mit Attila Varga übernimmt ein erfahrener und intern bestens verankerter Manager mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der Swiss Learning Hub AG. Er bringt tiefes Geschäftsverständnis, strategische Kontinuität und die nötige Führungskompetenz mit, um das Unternehmen in der nächsten Entwicklungsphase gezielt weiter voranzubringen und die neuen Möglichkeiten innerhalb der Volaris Group erfolgreich zu nutzen.

Hanspeter Thür hat die Entwicklung der Swiss Learning Hub AG in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt. Er begleitet die Übergabe bis zu seinem Austritt im Sommer 2026 und stellt damit eine geordnete Transition sicher.

Kontinuität für Kunden und Partner

Für Kunden und Partner bleibt im Tagesgeschäft alles unverändert. Ansprechpartner, Produkte, Services und laufende Verträge bleiben bestehen. Die Volaris Group agiert bewusst im Hintergrund und unterstützt die Weiterführung des Unternehmens. Gleichzeitig eröffnet die Zugehörigkeit zur Gruppe Zugang zu einem starken internationalen Netzwerk.

«Unsere Kundinnen und Kunden sowie Partner haben sich in der Vergangenheit auf uns und unsere Kompetenz verlassen – und sie werden das auch in Zukunft tun können», sagt Attila Varga, CEO der Swiss Learning Hub AG. «Mit Volaris Group gewinnen wir eine Eigentümerin mit ausgewiesener Kompetenz in Informationstechnologie und künstlicher Intelligenz sowie umfassender Erfahrung in der Weiterentwicklung von Softwareunternehmen. Das verschafft uns Stabilität und zugleich den unternehmerischen Freiraum, unsere Lösungen gezielt auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden langfristig Mehrwert zu bieten.»

Mit der neuen Eigentümerstruktur ist die Swiss Learning Hub AG bestens gerüstet, ihre Plattformen und Lernangebote weiter auszubauen und die Zukunft des Lernens aktiv mitzugestalten.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

Medienkontakt

Attila Varga CEO, Swiss Learning Hub AG attila.varga@swisslearninghub.com Michael Brönnimann Portfolio Manager, Volaris Group michael.broennimann@volarisgroup.com Enikő Pál Marketing, Swiss Learning Hub eniko.pal@swisslearninghub.com